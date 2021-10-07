Ольга Павловец мастерски играет хрупких внешне героинь, у которых оказывается стальной стержень внутри. Наверное, поэтом ее образы так любимы зрителями, и поклонники направляют свою заботу на воплотившую образ актрису. Сама Ольга призналась, что работа в мелодрамах для нее очень сложна и главная помощь в таких случаях - поддержка аудитории.

Биография и личная жизнь

Источник фото: Legion-Media

Ольга родилась 9 мая 1981 года в Астрахани. Мать будущей актрисы приехала рожать в родной город ради поддержки семьи. Родители Ольги были молоды, отец проходил службу по призыву. Когда малышке исполнилось пять месяцев, мама перевезла ее в Ленинград, где им с мужем дали комнату в коммунальной квартире.

Будущая звезда воспитывалась в семье потомственных артистов. Бабушка девочки Ольга Пенчковская и дедушка Владимир Кочетков служили в передвижных театрах. Отец, Андрей Владимирович, после окончания театрального вуза играл в ленинградском Театре юного зрителя и снимался в кино. Мама, Татьяна Владимировна, стала преподавателем в Академии театральных искусств.

С 6 лет Павловец занималась танцами, но в 8 лет решила, что ей больше по душе музыка и пение. Ольга училась играть на флейте, гитаре и фортепиано. Она быстро стала одной из лучших учениц музыкальной школы, занимала призовые места на конкурсах.

Родители вовсе не удивились, когда девочка решила учиться в институте театра, музыки и кинематографии. Она попала на курс Исаака Штокбанта, который почти сразу разглядел талант Ольги и пригласил участвовать в постановках театра «Буфф» под своим руководством. Уже на третьем курсе Павловец завоевать стипендию на Международном конкурсе артистов эстрады имени Аркадия Райкина.

Выпускаясь из вуза в 2003 году, Ольга уже была опытной артисткой со своим стилем.

Муж и дети

Ольга Павловец пережила первую любовь, когда училась в вузе. Она некоторое время встречалась с женатым мужчиной вдвое старше себя. Сначала он обещал оставить супругу и жениться на молодой актрисе, но постепенно обещаний стало меньше, а сцен ревности в его стороны – больше. Отношения перестали устраивать обоих, и они расстались.

Первым мужем актрисы тоже стал мужчина старше нее. Разница в возрасте с Дмитрием Щербиной составила 13 лет, но Ольга была влюблена и не обращала на это внимания. Актеры познакомились на съемках «Стилета-2», куда Павловец впервые пригласили на главную роль. Чувства вспыхнули сразу, и молодые люди не стали ждать: летом 2004 года они поженились.

Через 9 месяцев на свет появился их сын Прохор. Родители обожали сына, но эйфория первой страсти постепенно сошла на нет, и в семье начались ссоры. После четырех лет брака Ольга и Дмитрий со скандалом расстались.

Гибель сына

Ольга находилась на съемках сериала «Террор любовью», когда получила сообщение о трагедии утонул ее сын. Четырехлетний Прохор находился у родителей актрисы в Санкт-Петербурге, когда случилось несчастье. Мальчик споткнулся и упал, при этом ударился головой, и скатился в канаву с водой. Актриса была в таком шоке, что не сообщила о смерти сыны его отцу. Дмитрий Щербина узнал о трагедии от знакомой и едва не опоздал на похороны.

Ольга Павловец и Иван Шибанов

Актриса нашла утешение в новых отношениях: ее избранником стал Иван Шибанов. Вскоре Ольга узнала, что снова беременна. В 2010 году артистка родила мальчика, которого назвали Макаром. Павловец призналась, что не всегда ощущает потерю первенца, потому что период, когда она перестала быть мамой, продлился недолго.

Страсть к Ивану тоже остыла, а вместо любви осталась благодарность. В апреле 2017 года пара объявила о расставании, но они сохранили теплые отношения, и Иван часто навещает сына.

В том же году Ольга в третий раз стала мамой. Она держит в тайне имя отца своего младшего сына. Мальчика назвали Андреем и отправили к бабушке с дедушкой, где воспитывается и Макар.

Павловец призналась в одном из интервью, что пока не нашла мужчину, с которым готова встретить старость.

Фильмы и сериалы с Ольгой Павловец в главной роли

Кадр из фильма "Совсем чужие"

Первой работой Ольги в кино стал эпизод в «Улицах разбитых фонарей-2» в 1999 году. Роль Насти в «Стилете-2» стала первой главной в карьере актрисы. Когда съемки закончились, Павловец осталась с Москве, продолжив сниматься в кино. В 2006 году она сыграла Ольгу Чкалову в «Сталин. Live», в следующем году – Дарью Иванову в «Судебной колонке».

В 2008 году Ольга получила главные роли сразу в трех проектах: «Жизнь, которой не было», «Афганский призрак», «Управа». И в стольких же в 2009 году: «Монро», «Пусть домой», «Две стороны одной Анны», в которой актриса сыграла девушку, которая становится другим человеком, чтобы отомстить за смерть родных.

Потом были «Школа проживания», «Случайный свидетель», «Катина любовь», «Страсти по Чапаю». В 2012 году Ольгу утвердили на роль старшей медсестры Полины Пастуховой в сериале «Склифосовский». Картина имела огромный успех, ее продлили еще на 6 сезонов. Павловец снималась в сериале 4 года.

На пять сезонов актриса появилась в картине «Тайны следствия» в роли следователя Людмилы Колонковой. В 2013 году Ольга снялась в мелодраме «Синдром недосказанности», в следующем году – в роли Насти Зотовой в «Королеве бандитов-2». Позже были мелодрамы «Смешная жизнь», «Наше счастливое завтра», «Жизнь, по слухам, одна», «Выстрел в спину», «Другая жизнь Анны», «Сколько живет любовь».

В 2020 году звезда работала в украинских проектах «Успеть всё исправить» и «У каждого своя ложь».

Инстаграм

Ольга Павловец ведет свой блог в Instagram (https://www.instagram.com/olga_pavlovets_real/), активно делясь в поклонниками моментами своей жизни. Она публикует фотографии сыновей, друзей и коллег. Часто публикует кадры профессиональных фотосессий и селфи. Ольга делится интересными рабочими моментами, например, показала, как ее гримируют для съемок.