Петр Рыков успел поработать не только на актерской ниве, но и в модельном бизнесе. В обеих сферах артист добился успеха, но все же выбрал кино.

Биография и личная жизнь

Петр родился 30 декабря 1981 года в Новгороде, но детство и юность провел в Смоленске. С детства будущей звезде были интересны совершенно разные сферы, но его любопытство не доставляло родителям хлопот. После школы Петр сначала отучился в музыкальном училище по классу гитары, а в 2006 году получил диплом переводчика английского и немецкого языков в Московском гуманитарном институте.

Рыков решил не продолжать образование и попробовать свои силы в модельном бизнесе. Внешность и рост в 185 см, а также знание иностранных языков позволяли надеяться на успех, и тот не заставил себя ждать.

Петр поработал на подиумах Парижа, Милана, Токио, Нью-Йорка, Гамбурга, но после четырех лет в фэшн-индустрии понял, что не развивается.

Успешный манекенщик попытал счастья на телевидении и получил работу ведущего шоу «СТС зажигает суперзвезду». Но вскоре понял, что хочет немного другого и поступил в Школу драмы Германа Сидакова по курсу «Актер драмтеатра и кино», а потом и во ВГИК. В 2014 году он получил диплом и поступил на работу в Московский драматический театр им. Пушкина.

Жена и дети

Рыков не из тех, кто хвастается новыми отношениями. Сведений о личной жизни артиста практически нет, если не считать слухи и домыслы прессы. Петр ревностно оберегает свою приватность, строго отделяя работу от всего остального.

Дарья Егоркина и Петр Рыков

Кадр из сериала "Женский доктор"

Подобно другим коллегам, актер несколько раз становился героем слухов о служебных романах. Так, ему приписывали страстные отношения с телеведущей Машей Малиновской, которая дала пищу для слухов, опубликовав в соцсети пикантные снимки с говорящими подписями.

Следующей предполагаемой пассией Петра стала актриса Анна Чиповская, а следом и Дарья Егоркина, с которой Петр работал в «Женском докторе». В сериале Рыков сыграл доктора Александра Родионова, а Егоркина — заведующую отделением гинекологии Наталью Тимченко. Коллеги на экране весьма страстно выясняли не только рабочие вопросы, но и личные отношения.

Зрители перенесли экранные отношения на актеров, и вскоре заговорили о страстном романе Петра и Дарьи.

Рыков не стал комментировал слухи, но в недавнем интервью признался, что его сердце не свободно. Артист выбрал себе любимую не из актерской среды, но отказался говорить, чем она занимается и тем более называть имя избранницы. Петр ценит одиночество и внутреннюю свободу, и хотя он по-настоящему влюблен, они со второй половинкой самодостаточные люди и стараются не нарушать границ друг друга.

Фильмы и сериалы с Петром Рыковым в главной роли

Кадр из сериала "Подсудимый"

Рыков дебютировал в кино в 2011 году, в эпизоде картины «Утомленные солнцем 2: Цитадель». В течение нескольких лет ему предлагали только роли второго плана или эпизоды, но Петр не отказывался, нарабатывая опыт. После фильма «Привычка расставаться» с участием Данилы Козловского и Елизаветы Боярской имя Рыкова оказалось на слуху. К тому же картина получила специальным дипломом «Кинотавра» и главный приз фестиваля «Святая Анна».

В 2015 году Петра утвердили на роль Грека в фильме «Квест». Его партнерами на площадке стали Павел Прилучный, Марина Петренко, Агата Муцениеце, Михаил Евланов.

Российско-латвийский проект оказался успешным, что помогло актеру получить несколько интересных предложений.

Образ доктора Александра Родионова в четвертом и пятом сезонах сериала «Женский доктор» принесла Рыкову настоящую популярность. В том же 2019 году вышли еще несколько картин с ним в главной роли: «Подсудимый», «Прятки». Он также был занят в съемах фильмов «Водоворот», «Успеть все исправить», а «Украденная жизнь», «Солнечный круг», «Семейный портрет» все еще находятся в производстве.

Инстаграм

В последнее время Петр вспомнил о своем увлечении музыкой и умении играть на гитаре. На своей странице в Instagram (https://www.instagram.com/rykovpetr/) артист делится короткими видео того, как поет песни разных авторов, сам себе аккомпанируя на гитаре. Свой личный блог Петр заполняет в основном кадрами из профессиональных фотосессий. Практически весь контент на странице актера черно-белый, будь то фотографии или видео.