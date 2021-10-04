Руслан Усачев стал одним из первых видеоблогеров, которые занялись в интернете серьезной работой по созданию контента. Созданное им и Михаилом Кшиштофским тревел-шоу «Пора валить» существовало семь с половиной лет.

Биография и личная жизнь

Руслан Вихлянцев родился 20 мая 1989 года в Санкт-Петербурге в семье студентов. Его родители жили в общежитии при Университете информационных технологий, механики и оптики. Растила будущую знаменитость только мама, потому что отец вскоре после рождения сына оставил свою возлюбленную, так и не ставшую ему женой.

Будущему блогеру повезло с отчимом, который женился на молодой маме и после получения диплома увез семейство в Норильск.

Руслан закончил не обычную школу, а лицей, и после получения аттестата стал студентом Университета культуры и искусств, расположенного в Санкт-Петербурге. Вихлянцев изучал медиадизайн и одновременно с этим пробовал свои силы в съемке роликов.

Несмотря на хорошую успеваемость уже на третьем курсе будущий блогер понял, что работа по специальности его не привлекает. Зато внимание притягивал запущенный в 2007 году на территории России видеохостинг YouTube.

Тогда никто не знал, как и о чем лучше снимать видео, чтобы они стали популярными, и Руслан смотрел все, что создали западные авторы. Начинающий блогер двигался вслепую, но 1 апреля 2010 года опубликовал на собственном канале в YouTube первый ролик-обзор на новые фильмы. Руслан взял псевдоним Усачев, а своей проект назвал «Вредное кино».

Вихлянцев решил бросить видеоблог, если первые 10 выпусков его шоу не найдут своего зрителя, но уже третий ролик набрал рекордную на то время тысячу просмотров. И Руслан занялся своим YouTube-каналом уже всерьез.

Усачев влился в команду Юрия Дегтярева для создания российского сообщества видеоблогеров «Спасибо, Ева» и запустил проект «Twitotta» с обзорами «Твиттер»-аккаунты знаменитостей. А в 2012 году молодой блогер победил в номинации «Стартап года» и вошел в топ-50 знаменитых людей Петербурга, составленный журналом «Собака.ru».

В разные годы Усачев запустил на своем канале шоу «Без мата» в жанре стендап-комедии, «Микрообзоры», авторское «Усачев-шоу». Он же с 2015 года организует «Видфест» для отечественных видеоблогеров.

В июле 2020 года аудитория YouTube-канала Руслана насчитывала 2,34 миллиона подписчиков.

Руслан Усачев и Михаил Кшиштовский

Руслан вместе с другом Мишей Кшиштофским решили сделать общий проект про путешествия. По разным данным, первый выпуск «Пора валить» появился в сети в 2012 или 2014 году. Шоу существовало до ноября 2019 года.

В рамках проекта блогеры путешествовали по разным городам и странам, рассказывая о достопримечательностях, еде, местных традициях, перемежая факты шутками и скетчами. Проект получил огромную популярность, и в 2017 году Руслан и Михаил побывали в студии «Вечернего Урганта».

Последний выпуск шоу вышел в ноябре 2019 года, он был посвящен Японии.

Руслан Усачев и его девушка

Официально блогер не женат, и старается как можно меньше говорить о своей личной жизни. В 2015 году в сети появились слухи, что Руслан встречается с коллегой Катей Клэп. Блогеры вместе вели некоторые проекты, посещали одни мероприятия и не стали никак комментировать эти сообщения.

Катерина Ример и Руслан Усачев

Руслан то и дело становится героем сплетен о бурных романах с коллегами-женщинами. Но в 2015 году в сети появились фотографии Усачева и Катерины Ример, которые не оставляли сомнений, что молодые люди состоят в отношениях.

Руслан Усачев и Данила Поперечный

В 2014 году Руслан решил выйти за границы видеоблога и вместе с коллегой Даниилом Поперечным они устроили тур по городам России. Блогеры выступали с номерами стендап-комедии, емко высказываясь о проблемах и смешных моментах, но действительно выступали без мата. Они заявляли, что рассказывают каждый о своей жизни.

Инстаграм

Чаще всего блогер публикует на своей странице в Instagram (https://www.instagram.com/usachevruslan/) снимки, сделанные во время путешествий. Он не пишет большие посты, иногда указывая только страну, в которой побывал. Блог посвящен только Усачеву, за исключением редких кадров с друзьями.