Рустам Рептилоид Рустам — один из самых популярных комиков Кабардино-Балкарии. Как многие российские юмористы, он начинал с КВН, покорил «Comedy Баттл» и теперь развивает собственные проекты и участвует в шоу друзей.

Биография и личная жизнь

Рустам родился 25 сентября 1991 года в столице Кабардино-Балкарии — Нальчике. Он стал вторым ребенком, до него в семье родился еще один мальчик.

Настоящая фамилия Рустама Рептилоида

Будущий комик родился в семье потомственного военного, как и все мужчины рода Саидахметовых. Рустам рос внешне очень похожим на отца, но не чувствовал тяги учиться военному делу. Родитель смирился, но настоял, чтобы сын получил серьезную профессию. Однако, творческая энергия Рустама с детства искала выход: мальчик покорял всех чувством юмора, а в подростковом возрасте записался в студию брейк-данса «PREDATORZ». И даже доился успехов, вмесите с командой завоевав победу в городских и национальных соревнованиях.

В 2008 году Рустам окончил школу и поступил в университет, на чем настоял его отец. Но и в вузе будущий комик больше внимания уделял внеурочной деятельности. Например, решил поучаствовать в шоу на льду, хотя никогда не стоял на коньках.

Во время выступления Рустам упал и получил травму, которая помешала ему и дальше заниматься танцами.

Чтобы не скучать, молодой юморист начал писать шутки для команды КВН своего вуза, и та уверенно обошла всех соперников и стала чемпионом Высшей лиги КБР. Среди членов команды был Тамби Масаев, с которым дружил Рустам. После дебютного сезона команда сменила название с «Печенья» на «Лена Кука», в нее влились игроки из более опытной команды «Бизнес Класс». Позже парни признались, что назвали себя по нику хейтера, который долгое время нападал на юмористов в сети.

Неожиданно команда осталась без финансирования, и играть остались лишь четверо: Рустам Саидахметов, Тамби Масаев, Эмир Кашоков и Рустам Джибилов. Они смогли поехать на Международный фестиваль КВН в Сочи только благодаря помощи депутата от КБР.

Национальность

Саидахметов кабардино-балкарец, хотя иногда в интервью он с юмором говорит, что частично «комодский варан» по маме.

Так он обычно объясняет, откуда взялся его псевдоним, который пригодился в 2011 году, когда четверка юмористов превратилась в дуэт Рустама и Тамби Масаева.

Друзья решили попробовать свои силы в проекте канала ТНТ «Comedy Баттл» в надежде получить большой денежный приз и привлечь к себе внимание зрителей. Друзья оставили за собой название «Лена Кука» и построили большинство шуток на национальном колорите. У них выработался собственный стиль, напоминающий театр абсурда.

Рустам Рептилоид и Тамби Масаев

В 2014 году «Лена Кука» дошел до финала пятого сезона шоу, но не смог занять первое место. Друзья не стали опускать руки, принялись писать больше шуток, дорабатывать свой стиль. Дуэт получил главные призы в седьмом и восьмом сезонах «Comedy Баттл», семь и пять миллионов рублей соответственно.

Первый приз Рустам и Тамби отдали родителям, благодарные за их поддержку. Парни оставили себе лишь немного денег на первые расходы. Победа в шоу не остудила пыл артистов, они продолжили писать шутки и стали частыми гостями в YouTube-шоу своих коллег-юмористов.

Кроме того, в 2015 году Рустам и Тамби сыграли в первом полнометражном фильме, сделанном целиком на Северном Кавказе — романтической трагикомедии «По небу босиком».

В 2019 году Рептилоид стал один из постоянных участников Youtube-шоу «Что было дальше?», «Созвон», «Бар в большом городе», «Чат-рулетка», «Студия СОЮЗ». Рустам и Тамби все еще выступают вместе, но есть у них и собственные интересы. Пока Масаев работает ведущим «Камеди Радио», Рептилоид продвигает свой проект «Блиц-крик». Рустам все же вернулся к брейк-дансу: в 2020 году он готовился к международным соревнованиям.

Юморист почти не говорит о личной жизни, сосредоточившись на карьере. На настойчивые вопросы журналистов он всегда отвечает, что главное качество его будущей избранницы – доброта.

Инстаграм

Рустам ведет свою страницу в Instagram (https://www.instagram.com/rustreptiloid), как и большинство молодых артистов. Однажды он признался, что не очень любит Интернет, потому что считает его опасным для детей. И в своем личном блоге Рептилоид старается побольше шутить, делиться интересными моментами работы с коллегами, рассказывать о новых проектах и своих успехах.