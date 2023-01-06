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Сергей Пускепалис

Кино
10 лучших актеров и актрис 2022 года, по мнению критиков со всего мира
Перед нами лучшие из лучших.
Кино
«У нас дефицит мужиков»: Спивак о последней встрече с Пускепалисом
Знаменитый актер Сергей Пускепалис погиб в ДТП 20 сентября, когда ехал с гуманитарной помощью в Донбасс. Марьяна Спивак вспоминает, каким он был в жизни. 
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