Экс-супруга не исключает, что звезда «Гардемаринов» вернется к ней.

Вера Новикова может страдать от детских травм.

Променявшему супругу на любовницу Жигунову предсказали: «Вернется к жене»

Сергей Жигунов может вернуться к Вере Новиковой, которая уже прощала ему измену.

28 дек 2021 16:01