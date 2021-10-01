Таир Мамедов получил известность, выступая на сцене Comedy Club. Он покинул шоу ради проектов на других телеканалах и съемок в кино. Но артист решил, что не сможет до конца реализовать свой потенциал в России и уехал в США.

Национальность

Таир родился 2 октября 1981 года в семье азербайджанца и армянки. Сначала семья жила в Баку, но когда мальчику исполнилось 10 лет, переехала в Москву.

Биография и личная жизнь

Источник фото: Legion-Media

Таир и его старший брат Артур были послушными сыновьями. Будущий комик не только против своего желания поступил в медицинское училище, но и закончил его с красным дипломом. Продолжать образование Мамедов решил на медицинском факультет РУДН.

Там будущий резидент Comedy Club попал в команду КВН «Дети Лумумбы», и понял, что его призвание не медицина, а сцена. Он стал писать тексты не только для своей команды, но и для возможных соперников, но уже за плату.

Именно на сцене Клуба веселых и находчивых Таир познакомился с Гариком Мартиросяном, который стал основателем клубной версии Comedy Club в 2005 году.

В 2000 году Мамедов ушел из КВН, чтобы позже дебютировать в дуэте с Егором Алексеевым в Comedy Club. Через год юмористу пришлось переписывать все номера, потому что их дуэт распался. Его пародии на программу «Максимум» принесли артисту настоящую известность: его узнавали на улице, просили автограф.

Таир ушел в канала ТНТ в 2008 году, поняв, что его карьера и творчество остановились. Ему предложили место ведущего шоу «Король ринга» на Первом канале, и проекты «12 злобных зрителей» и «Детектор правды» на MTV. А вскоре он оказался на необитаемом острове в рамках шоу «Последний герой».

Покорив телевидение, Мамедов решил попробовать свои силы в кино и вместе с Вадимом Галыгиным создал киностудию. В 2008 году они сняли фильм «Очень русский детектив», в котором свою роль сыграл и Таир. Картина имела успех, и актерская карьера Мамедова продолжилась ролью Дэни в двух частях фильма «Что творят мужчины». В 2015 году артист снялся в собственной комедии «Женщины против мужчин».

Переезд в США

В конце 2013 года Мамедов решил эмигрировать в США. Он перевел в доллары все имеющиеся деньги и подал документы для получения вида на жительство на 10 лет. Артисту пришлось собрать множество справок, которые подтвердили, что он был успешным человеком и работал над собственными проектами.

После переезда Таир оказался в чужой стране без друзей и связей, и от планов продолжить творчество пришлось отказаться. Вопрос заработка не слишком беспокоил его, пока не стали подходить к концу 200 тысяч долларов, привезенные из России. Бывший резидент Comedy Club решил устроиться в такси, но его машина не прошла по техническим характеристикам.

Тогда он нашел вариант косить траву за деньги, но сумел занять денег у друга и отложил трудоустройство.

В 2018 году он вместе Абылаем Жакашовым и Томми Хонтоном открыл в Лос-Анджелесе музей селфи. Посетители могли увидеть самые экстремальные селфи, ради которых авторы рисковали жизнью, работы современных художников и экспонаты, рассказывающие историю автопортрета за 40 тысяч лет. Доход звезды составляют заработки от временных проектов, постоянно работы у него до сих пор нет.

Почему эмигрировал Таир Мамедов?

Комик был разочарован тем, как развивалась социальная и политическая жизнь в России. Он был уверен, что можно было иначе разрешить ситуацию с Крымом, и стал свидетелем попытки вброса бюллетеней во время выборов мэра Москвы. Таир спрогнозировал, что рубль будет терять позиции по отношению к доллару, претензии других стран к России не исчезнут, а внутри страны станет больше бедных. Чтобы не проверять прогноз на себе, Мамедов решил уехать в другую страну.

Жена и дети

В США Таир уехал один, у него на тот момент не было даже девушки. С будущей женой, русской девушкой, комик познакомился уже за границей. Его избранница не знала, что встречается со знаменитостью, и симпатизировала Таиру только благодаря его личным качествам.

Вскоре они поженились, а некоторое время спустя стали родителями. Сейчас у Мамедова двое детей, которые имеют двойное гражданство, чтобы в будущем сами могли выбрать, где хотят учиться и жить.

Инстаграм и ютуб

Таир общается с поклонниками через свой аккаунт в Instagram (https://www.instagram.com/tairtairtair/). Он делится с подписчиками моментами жизни в США, рассказывает о своих буднях и проблемах. Мамедов не публикует снимки жены или детей, охраняя их приватность. Время от времени он отвечает на скопившиеся вопросы подписчиков.

Свой канал на YouTube (https://www.youtube.com/c/Tairminator) Таир зарегистрировал еще в 2007 году, но активно вести его начал только год назад. Именно там артист дает поклонникам советы об эмиграции, снимает юмористические ролики о разнице менталитетов в России и США.