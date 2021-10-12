Татьяна Бабенкова – востребованная киноактриса, но продолжает участвовать в спектаклях воронежского театра, в котором сделала первые шаги в профессии. Артистка считает, что именно на театральной сцене растет как актриса.

Биография

Источник фото: Legion-Media

Татьяна родилась 21 июня 1991 года в Воронеже. С детства девочка развивалась разносторонне: занималась в музыкальной школе по классу фортепиано, посещала спортивную секцию. Ей так нравились занятия музыкой, что после школы будущая звезда решила поступать в музыкальное училище.

Но когда она получила аттестат, то подала документы в Воронежскую академию искусств. К собственному удивлению, Татьяна успешно прошла вступительные испытания и стала студенткой на курсе Сергея Надточиева.

Целых три года будущей актрисе казалось, что она занимает чье-то место и ее вот-вот отчислят. Она даже училась параллельно в экономическом вузе, а в 2010 подала документы в ГИТИС и Щепкинское училище, и оба вуза согласились принять ее в число студентов. Но Татьяна осталась в Воронеже, и на четвертом курсе так увлеклась профессией, что репетировала едва ли не круглосуточно.

В 2013 году она получила диплом и вошла в труппу Воронежского камерного театра. Примечательно, что родители воспитывали будущую звезду в строгости, и именно в театре Бабенкову научили курить и ругаться матом – это нужно было для роли. Отец, увидев ее с сигаретой в постанове «Гроза», перестал ходить на этот спектакль.

Дорога в кино открылась перед Татьяной через театр. Весной 2015 года воронежский театр привез на «Золотую маску» спектакль «14 красных избушек». Татьяна блистала на сцене и присутствовавшие в зале кинематографисты ее заметили. Уже через пару дней молодая актриса получила приглашение на кастинг в сериал «Чужое гнездо».

Личная жизнь

Пока Татьяна занята карьерой. Она живет буквально на чемоданах: работает на съемках в Москве и продолжает участвовать в 10-15 спектаклях воронежского театра ежемесячно. Она признается, что мечтает о любящем партнере, семье и детях, но пока отложила мечты на второй план. Ведь Бабенкова еще не полностью раскрыла свой талант в кино.

По большому счету, о личной жизни актрисы ничего не известно. Она с готовностью рассказывает о родителях и младшем брате, но старается пропускать вопросы о делах сердечных.

Татьяна Бабенкова и Филипп Ершов

В мае 2019 года медиапространство взорвалось слухами о романе Баенковой с коллегой Филиппом Ершовым. Актриса сама спровоцировала пересуды, опубликовав в личном блоге совместную фотографию, на которой Филипп нежно обнимал Татьяну. Возможно, со стороны знаменитости это была только шутка, но она вылилась в большой скандал с подписчиками.

Некоторые слишком преданные актрисе фанаты посчитали, что молодой коллег недостоин ее внимания, и нелестно высказались в его адрес.

Татьяне пришлось наводить порядок в комментариях и просить поклонников поубавить пыл.

Выяснилось, что актеры просто дружат. Они признались, что между ними ни разу не пробегала «искра», после которой стоило бы начинать романтические отношения.

Рост и вес

Молодая актриса имеет вполне модельные параметры, если не считать небольшой рост. Она натуральная блондинка, симпатичная, спортивного телосложения при росте в 160 см и весе 40 кг. Благодаря воспитанию она не часто демонстрировала свое тело, а до 2019 года не участвовала ни в одной откровенной фотосессии.

Татьяна Бабенкова в фотосессии для MAXIM

В конце 2018 года Татьяна согласилась поучаствовать в откровенной фотосессии для мужского глянцевого журнала MAXIM. Ее фотографии появились в февральском номере издания за 2019 год.

Актриса призналась, что никогда никому не показывала даже фото в купальнике, не говоря уже о пикантных снимках. А сцена в бане в картине «Вольная грамота» довела ее до нервного срыва уже через пару дублей.

Фотографу MAXIM актриса позировала и в прозрачном нижнем белье, и вовсе без него. Судя по ролику, записанному в процессе съемки, актриса чувствовала себя комфортно и даже шутила с фотографом.

Фильмы и сериалы с Татьяной Бабенковой в главной роли

Кадр из сериала "Большие надежды"

В творческой копилке артистки пока не более 20 ролей в кино, но карьера Татьяны только набирает обороты. Татьяна дебютировала в образе Ирины Перегудовой в семейной саге «Чужое гнездо». Премьера фильма состоялась летом 2015 года на телеканале «Россия».

Бабенковой оказалось достаточно одного проекта, чтобы стать любимицей зрителей и получить негласный титул одной из самых сексуальных актрис современного российского кино. Актрису прославила роль в комедийном сериале «Полицейский с Рублевки», у которого с самой премьерной серии весной 2016 года были высокие рейтинги.

Татьяна сыграла владелицу сети спортивных клубов Алену, возлюбленную полицейского Гриши Измайлова, охраняющего покой жителей Барвихи. Партнерами молодой актрисы на площадке стали Александр Петров, Сергей Бурунов, Анастасия Стежко, Светлана Суханова. Героиня Татьяна оставалась одним из главных персонажей еще три сезона и даже появилась в полнометражном фильме «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел».

В 2018 году Бабенкову утвердили на главную роль в исторической мелодраме «Вольная грамота» о нелегкой судьбе Полины Лебедевой, воспитанной, как барышня, но остающейся крепостной крестьянкой.

В том же году она сыграла блогера Катю в музыкальной комедии «Один день лета».

В следующем году зрители вновь увидели актрису в главной роли в двух мелодрамах. В «Больших надеждах» Татьяна сыграла одну из подруг, перебравшихся из деревни в город ради счастливой жизни. В картине «Все могло быть иначе» Бабенковой повезло воплотить на экране образы трех сестер-близнецов. Актриса призналась, что работа была выматывающей, потому что приходилось несколько раз в день менять грим и наряды, но она довольна тем, как сыграла.

Инстаграм

Татьяны ведет свою страницу в Instagram (https://www.instagram.com/tanyababenkova), но общается с подписчиками в основном фотографиями. Чаще всего она коротко подписывает снимки, сделанные на съемочной площадке или во время путешествий. Бабенкова уверена, что делится с поклонниками самым сокровенным – своим творчеством, поэтому лишние слова не нужны.

В ее блоге почти не найдешь фотографий в купальнике или нижнем белье: не позволяет строгое воспитание. Часто молода актриса предстает перед фанатами в образе своих героинь.