Тейлор Лотнер

От московской Маркл до тульского Паттинсона: топ-6 двойников голливудских звезд «отечественного розлива»

Эти россияне уже привыкли, что на улицах с ними постоянно фотографируются, но пока ролей в кино не предлагают.

7 дек 2021 16:00