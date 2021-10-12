Тимофей Каратаев сумел построить успешную карьеру не только в кино, но и в театре. Режиссеры часто доверяют ему главные роли, полагаясь на трудолюбие и талант артиста.

Биография

Источник фото: Legion-Media

Тимофей родился 9 декабря 1986 года в Москве. Никто из его родственников не имел отношения к актерской среде, но все таланты будущей звезды подталкивали его именно к этой профессии. Каратаев любил учить стихи, часто участвовал в конкурсах чтецов, посещал театральную студию.

После школы он с первой попытки поступил на курс Виктора Коршунова в театральное училище имени М. Щепкина. Преподаватели почти сразу заметили трудолюбивого и талантливого студента.

Еще до выпуска Тимофей получил две престижные премии среди чтецов: в 2007 году первую премию на конкурсе имени Ермоловой, в 2008 году – третью премию на конкурсе имени Смоленского.

Каратаев начал играть на сцене еще будучи студентом, а как только получил диплом, его зачислили в труппу Малого театра. Актер до сих пор участвует в их постановках, хотя востребованность в кино заставляет его пересматривать число спектаклей, в которые он вовлечен.

Личная жизнь

Актер мало рассказывает о личной жизни, давая понять, что до брака у него не было серьезных отношений.

С будущей супругой Анной Михайловской актер познакомился в 2008 году на пробах в картину «Морпехи». Ни один из них не получил роль, и они просто разошлись каждый в свою сторону. Тимофей уже тогда почувствовал нечто особенное, но оставил все, как есть. Во второй раз актеры встретился на съемочной площадке два года спустя. Они вспомнили друг друга, но оба были слишком гордыми и упрямыми, чтобы сделать первый шаг. Тогда судьба снова развела их.

По-настоящему отношения между Анной и Тимофеем начались в 2012 году во время съемок картины «Кто, если не я?» Тогда актеры не смогли сдержать чувств и начали встречаться. Консервативно воспитанная Михайловская полгода не разрешала даже поцеловать себя, и Каратаев ждал, пока избранница не начала по-настоящему ему доверять.

Летом 2013 года влюбленные сыграли свадьбу, в июле 2015 года оба впервые стали родителями. Актеры назвали сына Мирославом. Именно ради сына Анна и Тимофей сохраняли брак, даже когда больше не могли быть рядом.

Почему Анна Михайловская и Тимофей Каратаев развелись?

Весной 2018 года стало известно, что звездные супруги уже полгода не живут вместе. Первыми тревогу забили поклонники, заметившие, что супруги перестали публиковать в соцсети совместные фотографии. Начались пересуды, пресса пестрела сообщениями о мнимых громких скандалах и изменах. Тогда Каратаев сделал свое сенсационное заявление, что они с Анной разъехались.

Михайловская рассказала, что их малыш Мирослав даже не понял, что родители расстались, потому что актерская профессия связана с частыми командировками. Но летом того же года они официально разорвали свой союз.

Поклонники и коллеги могут только гадать о причинах, потому что Тимофей и Анна на вопросы о разводе говорят только, что расстались на доброй ноте и продолжают общаться ради сына. По одной из версий, Каратаев был разочарован, что после рождения ребенка жена не сделала перерыв в карьере, а буквально через два месяца уехала на съемки. Поговаривали, что Тимофей очень ревновал Анну и к партнерам в кадре, и к ее востребованности.

Фильмы и сериалы с Тимофеем Каратаевым в главной роли

Кадр из сериала "Город невест"

Каратаев дебютировал в кино в образе Федота в короткометражке «Тайсон» в 2007 году. Два года и несколько ролей второго плана спустя актера утвердили на главную роль в психологическом триллере «Фобос. Клуб страха». Тимофей сыграл Александра, одного из семерых друзей, оказавшихся запертыми в бункере, переделанном под ночной клуб.

Следующую главную роль артист исполнил в 2013 году. Режиссеры стали все чаще приглашать Тимофея в мелодрамы. В тот год вышло девять проектов с его участием, в трех мелодрамах он сыграл главных героев: «Жизнь рассудит», «С чистого листа» и «Ты будешь моей». В следующем году зрители увидели его в образе главных героев уже в четырех проектах: драме «Берцы», приключенческом фильме «Временщик» и мелодрамах «Гордиев узел», «Мой любимый папа».

Из следующих фильмов зрителям особенно запомнились международный проект «Границы любви», «Жена моего мужа», «Пять лет спустя», Город невест», «Ты только верь».

Инстаграм

Каратаев назвал свою страницу в Instagram журналом мыслей (https://www.instagram.com/timofey_karataev/). Тимофей чаще всего делится кадрами профессиональных фотосессий, хотя там можно увидеть и селфи, сделанные во время прогулки или на съемочной площадке. Вместо подписи к снимкам актер предлагает поклонникам свои размышления обо всем на свете: выборе профессии, отношениях между мужчиной и женщиной, особенностях гардероба.