Владислав Коноплев пока делает первые шаги в актерской карьере, но критики уже высоко оценили его работы. В творческой копилке начинающего актера уже более 10 проектов, а специалисты прочат ему большое будущее в профессии.

Биография и личная жизнь

Владислав родился 29 сентября 1997 года в городе Ливны Орловской области.

Родители

О детстве и юности молодого актера известно немного, пока нет ни одного большого интервью, в котором Владислав рассказал бы о семье. Его имя громко прозвучало после выхода на экраны сериала «Алекс Лютый», и журналисты только присматриваются к юному артисту.

В школьные годы у будущего актера были разносторонние интересы. Родители не препятствовали развитию сына в разных сферах и записали его в спортивную секцию. Физические данные: рост – 178 см и вес – 72 кг, были подходящими практически для любого вида спорта, но Коноплев выбрал дзюдо. Позже он получил 1 юношеский разряд в этом виде спорта.

В старших классах Владислав научился играть на гитаре. Это музыкальное умение и спортивная подготовка стали плюсом на вступительных экзаменах в театральный вуз.

Коноплев был так уверен в своем решении стать актером, что отправился в Москву, как только получил аттестат. Он с первой попытки поступил на актерский факультет Государственного института кинематографии (ВГИК). Будущая звезда обучался в мастерской кинорежиссера и народного артиста РФ Александра Михайлова.

Молодой актер успешно окончил вуз в 2020 году, нашел агента и начал серьезно строить карьеру. Пока ему ничто не мешает сосредоточиться на работе, поскольку Владислав не женат. У него есть девушка Александра, которая понимает, что начинающего актеру приходится много времени уделять работе.

Фильмы и сериалы с Владиславом Коноплевым в главной роли

Кадр из сериала "Алекс Лютый"

Владислав не стал откладывать вступление в профессию до получения диплома и с первого же курса решил нарабатывать опыт в кино. Он постоянно ходил на пробы и соглашался на любые предложенные роли. К моменту выпуска из ВГИКа у него за плечами было уже 14 проектов, но только два, в которых молодому актеру предложили главные роли.

Первыми работами Коноплева стали эпизоды в сериалах. Дебютную роль молодой актер получил в 2015 году, он сыграл безымянного студента в одном из эпизодов популярного комедийного сериала «Универ. Новая общага». В том же амплуа он предстал в шестом сезоне комедийной ленты «Восьмидесятые».

В картине «Последний мент» Владислав сыграл персонажа с именем – Славу.

В 2017 году он снялся уже в трех проектах, в том числе «Частице вселенной», который имел успех у зрителей. В 2018 году Коноплев сыграл курсанта Белкина в военной драме «Крепкая броня». Фильм рассказывал о выпускниках Саратовского танкового училища, которые со студенческой скамьи сразу пересели в танки и повели их на Курскую дугу.

Эта работа помогла Владиславу в 2019 году получить главную роль в сериале «Алекс Лютый», сюжет которого основан на реальных событиях. Молодому актеру досталось воплощать на экране образ Александра Юхновского, который во время Второй мировой войны убил более двух тысяч человек. На экраны картина вышла летом 2020 года.

Владислав признался, что работа была очень интересной, но сложной: оказалось непросто перевоплотиться в гитлеровского палача, который явно проявляет садистские наклонности. Молодой актер старался вникнуть в мысли своего персонажа, даже оправдать его поступки – чтобы достовернее сыграть Алекса Лютого на экране. Но во многих сценах актеру приходилось абстрагироваться, чтобы не выходить из образа.

В первой половине 2019 года зрители смогли увидеть Коноплева в фильме ужасов режиссера Александра Домогарова-младшего «Пиковая дама. Зазеркалье». Владислав исполнил одну из главных ролей – Кирилла, который с друзьями вызывает зловещий призрак Пиковой Дамы.

Готовится к выходу на экраны еще один проект с участием Коноплева, фильм «Молчание».

Инстаграм

Владислав – активный пользователь социальных сетей. Свой аккаунт (https://www.instagram.com/ thekonoplyov/) он предпочитает вести в черно-белом формате. За обновлениями его страницы постоянно следят 5,2 тысячи человек.

Актер общается с подписчиками в основном через фотографии, он редко пишет большие посты о жизни. Владислав делится с поклонниками интересными закадровыми снимками, моментами встреч с друзьями. Иногда Владиславу удается вырваться на отдых, и он публикует в личном блоге фотоотчеты о поездках.