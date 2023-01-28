Последние новости
Эта мясная закуска понравится всем любителям необычных блюд: ее делают из свиных мозгов
Эту яблочную пастилу придумали больше ста лет назад: легко готовится в домашних условиях
Умные хозяйки подают шашлык на стол лишь в этой посуде: мясо всегда теплое
Такие цветы приживутся и в темной квартире: отлично растут даже в тени
Умные хозяйки скупают зубную пасту про запас: в ванную даже не заносят
Редакция Политика конфиденциальности Контакты
Дарья Слатова
Общество
Дороже курицы в три раза: цены на обычный лук подскочили до небес
А ведь урожай составил больше 200 тонн.
Звезды
Не стало звезды «Папиных дочек»: пришли жуткие подробности смерти
Поклонники творчества артиста в шоке.
Общество
Симптомов этой болезни нет: вот кому грозит смертельная опасность
Но есть шанс избежать трагедии.
Кино
Всплыла горькая правда о создателе Чебурашки: не рассказывайте детям
Успех семейной картины напомнил о черных страницах этой истории.
Общество
Стала известна причина гибели целой семьи в пожаре: проверьте свои дома
Иногда трагедии можно избежать.
Общество
Назван способ не платить «коммуналку»: о цифрах из квитанции можно забыть
Придется немного потрудиться.
Спорт
Вопиющее нарушение ради россиян: на турнире по теннису пропустили запрещенный значок
Пока неизвестно, кто и как понесет за это наказание.
Общество
Эти товары внезапно упали в цене: вы еще можете успеть их купить
Радость пришла откуда не ждали.
Общество
Избежать гибели не удалось: крупный российский чиновник попал в смертельную аварию
В обстоятельствах произошедшего разбираются.
Общество
Детям разрешили не ходить в школу: беспрецедентное решение властей
Правда, учебу никто не отменял.
Последнее
Эта мясная закуска понравится всем любителям необычных блюд: ее делают из свиных мозгов
Общество, 12 окт 2023 20:04
Эту яблочную пастилу придумали больше ста лет назад: легко готовится в домашних условиях
Общество, 12 окт 2023 19:04
Умные хозяйки подают шашлык на стол лишь в этой посуде: мясо всегда теплое
Общество, 12 окт 2023 16:24
Такие цветы приживутся и в темной квартире: отлично растут даже в тени
Общество, 12 окт 2023 16:04
Умные хозяйки скупают зубную пасту про запас: в ванную даже не заносят
Общество, 4 окт 2023 09:30
Главные новости
Не обязательно отдавать тренч в химчистку: освежить верхнюю одежду можно дома
Общество, 4 окт 2023 08:15
Так моют полы опытные клинеры: тараканы в доме не заведутся
Общество, 3 окт 2023 13:00
Меньше сахара и больше аромата: что добавляют в тыквенное варенье повара
Общество, 3 окт 2023 12:30
Хоста будет расти крупной и густой: с кустом нужно провести лишь одну процедуру
Общество, 3 окт 2023 12:15
Ни пылинки в книжных шкафах не будет: клинер раскрыла секрет поддержания чистоты
Общество, 3 окт 2023 12:00
Сюжеты
Что не так со страшным пожаром в Химках? Версий все больше, ясности все меньше
Общество, 9 дек 2022 09:51
Стала известна причина пожара в ТЦ «Мега Химки» в Москве: страшные кадры
Общество, 9 дек 2022 08:17
Категории