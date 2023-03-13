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Георгий Захаренко

Уже лет 8 в сфере написания текстов. Всеми силами приветствую грамотность и к ней стремлюсь. По извечной традиции хочется написать книгу, но пока никак.

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Эта мясная закуска понравится всем любителям необычных блюд: ее делают из свиных мозгов
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