Георгий Захаренко

Уже лет 8 в сфере написания текстов. Всеми силами приветствую грамотность и к ней стремлюсь. По извечной традиции хочется написать книгу, но пока никак.
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