Последние новости
Эта мясная закуска понравится всем любителям необычных блюд: ее делают из свиных мозгов
Эту яблочную пастилу придумали больше ста лет назад: легко готовится в домашних условиях
Умные хозяйки подают шашлык на стол лишь в этой посуде: мясо всегда теплое
Такие цветы приживутся и в темной квартире: отлично растут даже в тени
Умные хозяйки скупают зубную пасту про запас: в ванную даже не заносят
Редакция Политика конфиденциальности Контакты
Софья Теребенцева

В журналистике с подростковых времён: в школе это были материалы в районной газете, в университете - статьи о проблемах регионов в новостных интернет-СМИ, после получения диплома - аналитика на телевидении. 

Проработала около 5 лет на НТВ, где писала сценарии для самых рейтинговых программ канала. Мой девиз: во что бы то ни стало докопаться до сути!

Общество
Эксклюзив
Цены вырастут на 20%: какие блюда в российских ресторанах станут дороже
Походы в общепит для многих будут роскошью.
Общество
Эксклюзив
Родителям пора отказаться от этой привычки: иначе отношения с детьми обречены
Добром такое не кончится. 
Общество
Выпускной бал «под ключ»: кто станет жертвой королевских запросов
Эксперты подсчитали, во сколько обойдется родителям школьный праздник в 2023 году.
Общество
Эксклюзив
Никогда не кладите это в сковородку: покрытие будет полностью уничтожено
Нарушение поварской заповеди ведет к расходам.
Общество
Эксклюзив
Опасность преувеличена: главный миф о мокрых волосах разоблачили
Что делать, чтобы не повредить локоны.
Общество
Эксклюзив
Эта категория россиян может оказаться на улице: жилье заберут в два счета
Как не остаться на улице?
Последнее
Эта мясная закуска понравится всем любителям необычных блюд: ее делают из свиных мозгов
Общество, 12 окт 2023 20:04
Эту яблочную пастилу придумали больше ста лет назад: легко готовится в домашних условиях
Общество, 12 окт 2023 19:04
Умные хозяйки подают шашлык на стол лишь в этой посуде: мясо всегда теплое
Общество, 12 окт 2023 16:24
Такие цветы приживутся и в темной квартире: отлично растут даже в тени
Общество, 12 окт 2023 16:04
Умные хозяйки скупают зубную пасту про запас: в ванную даже не заносят
Общество, 4 окт 2023 09:30
Главные новости
Не обязательно отдавать тренч в химчистку: освежить верхнюю одежду можно дома
Общество, 4 окт 2023 08:15
Так моют полы опытные клинеры: тараканы в доме не заведутся
Общество, 3 окт 2023 13:00
Меньше сахара и больше аромата: что добавляют в тыквенное варенье повара
Общество, 3 окт 2023 12:30
Хоста будет расти крупной и густой: с кустом нужно провести лишь одну процедуру
Общество, 3 окт 2023 12:15
Ни пылинки в книжных шкафах не будет: клинер раскрыла секрет поддержания чистоты
Общество, 3 окт 2023 12:00
Сюжеты
Что не так со страшным пожаром в Химках? Версий все больше, ясности все меньше
Общество, 9 дек 2022 09:51
Стала известна причина пожара в ТЦ «Мега Химки» в Москве: страшные кадры
Общество, 9 дек 2022 08:17
Категории