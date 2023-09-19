Софья Теребенцева

В журналистике с подростковых времён: в школе это были материалы в районной газете, в университете - статьи о проблемах регионов в новостных интернет-СМИ, после получения диплома - аналитика на телевидении.
Проработала около 5 лет на НТВ, где писала сценарии для самых рейтинговых программ канала. Мой девиз: во что бы то ни стало докопаться до сути!
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