С детства проявляю интерес к моде и искусству, посещала уроки рисования и шитья. После окончания школы поступила на факультет журналистики Уральского федерального университета, где изучала моду и стиль.

Во время учёбы в университете я начала писать статьи для студенческого журнала, а также работала внештатным автором в нескольких модных изданиях.

Специализируется на моде и стиле, пишу статьи о последних тенденциях, известных дизайнерах и знаменитостях.