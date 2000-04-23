Светлана Корн Дата рождения: 23-04-2000
С детства проявляю интерес к моде и искусству, посещала уроки рисования и шитья. После окончания школы поступила на факультет журналистики Уральского федерального университета, где изучала моду и стиль.
Во время учёбы в университете я начала писать статьи для студенческого журнала, а также работала внештатным автором в нескольких модных изданиях.
Специализируется на моде и стиле, пишу статьи о последних тенденциях, известных дизайнерах и знаменитостях.
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