«Никогда не включает звезду»: Александр Адабашьян рассказал о съемках с Алисой Фрейндлих

Эту актрису обожают не только люди старшего поколения, но и молодежь. Однако мало кто знает, какова она в жизни.

8 дек 2022 08:41