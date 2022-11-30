Андрей Шмаков Дата рождения: 26-08-1973
Андрей Шмаков стал бренд-шефом отеля «Метрополь» в 2013 году. До этого он успел поработать на пассажирских лайнерах Европы и в ресторанах Таллина — Le Bonaparte, RIBE, а также в отелях Grand Hotel и Radisson SAS, был шеф-поваром престижного ресторана Kadriorg в историческом парке в Таллинне и «Лапландии» в Санкт-Петербурге — одного из первых ресторанов новой нордической кухни в России. Андрей прошел стажировки в легендарных Noma в Копенгагене и Chez Dominique в Хельсинки.
«Вкуснее, чем шуба»: шеф-повар «Метрополя» дал рецепт своего салата
На кухне не всегда доступны сложные кулинарные опыты, которые требуют множества времени и продуктов. Часто людям нужен простой и быстрый салат, который можно сделать за пять минут из того, что лежит в холодильнике.30 ноя 2022 13:47
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