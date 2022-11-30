Андрей Шмаков стал бренд-шефом отеля «Метрополь» в 2013 году. До этого он успел поработать на пассажирских лайнерах Европы и в ресторанах Таллина — Le Bonaparte, RIBE, а также в отелях Grand Hotel и Radisson SAS, был шеф-поваром престижного ресторана Kadriorg в историческом парке в Таллинне и «Лапландии» в Санкт-Петербурге — одного из первых ресторанов новой нордической кухни в России. Андрей прошел стажировки в легендарных Noma в Копенгагене и Chez Dominique в Хельсинки.