Советский и российский вирусолог, бывший директор НИИ вирусологии имени Д. И. Ивановского РАМН, заведующий кафедрой вирусологии в 1-м МГМУ им. И. М. Сеченова. С 1979 года активно занимался проблемами вирусных гепатитов. При его непосредственном участии в Ташкенте был организован филиал института вирусологии им. Д. И. Ивановского, в дальнейшем выделившийся в самостоятельный институт.