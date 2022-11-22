Елена Кротова

Шенген за три дня: в России активизировались «визовые» мошенники

Куда проще всего оформить шенген в декабре 2022: названы две страны-«лазейки»

Не все пути в Европу закрыты для россиян. «Утро-Новости» поговорили с экспертом и выяснили, что некоторые государства все еще без проблем одобряют разрешение на въезд для туристов из РФ.

21 ноя 2022 20:03