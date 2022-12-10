Можно ли есть суп на завтрак? Диетолог развенчала популярный миф

На завтрак русский человек чаще всего есть привычную кашу или яичницу с сосисками. Но что если начать утро с супа? Врач-диетолог Елена Соломатина советует попробовать — результат вас удивит.

10 дек 2022 09:28