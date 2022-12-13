Евгений Коблик

Орнитолог рассказал, чем нельзя и чем можно подкармливать птиц в мороз

Зимой в России остается множество птиц, о которых необходимо заботиться. Орнитолог раскрыл секрет, как правильно подкармливать птиц в мороз, и дал парочку советов, как помочь пернатым пережить зиму.

13 дек 2022 08:23