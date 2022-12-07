Илья Ремесло Дата рождения: 05-09-1983
Руководитель общественной организация по содействию совершенствования правовой культуры и защите интересов юридического сообщества «Ассоциация юристов Санкт – Петербурга». «Биография».
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