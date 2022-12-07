Законны ли сборы с родителей на новогодние подарки детям и учителям? Можно ли заставить человека сдать деньги? Отвечает юрист.

Незаконно, но так сложилось: юрист — о школьных поборах на подарки

Лучшие подарки детям в школу: топ-8 идей на любой возраст и бюджет

Когда долго выбираешь подарок для класса, начинает казаться: нет универсального презента, который устроил бы всех родителей. Но это только на первый взгляд.

6 дек 2022 13:32