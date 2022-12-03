Иван Соловьев

День юриста, 3 декабря: почему это не просто работа, а служение

Какими качествами должен обладать человек, который мечтает стать юристом? К чему вообще нужно готовиться, если ты решил выбрать этот путь? Об этом «Утро-Новости» рассказал заслуженный юрист, экс-депутат Госдумы Иван Николаевич Соловьев.

3 дек 2022 09:20