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Михаил Лущик

Кандидат биологических наук, врач гомеопат международного класса (Лондонский факультет), фитотерапевт, мануальный терапевт, автор уникального метода диагностики и лечения сложных и хронических заболеваний.

Общество
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