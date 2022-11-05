Нина Тарасова

И зря это вещество советуют для поддержания здоровья зубов. Карамельки не бывают для них полезны.

«К чаю пойдет»: названа главная ошибка при выборе сладостей

И на небольшой бюджет можно найти хорошие конфеты. А есть такие, которые брать нельзя, даже если за это доплатят.

4 ноя 2022 20:01