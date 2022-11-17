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Юлия Ляшенко
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В 2000 году окончила СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, "Лечебный факультет". Клиническая ординатура по специальности "Дерматовенерология (косметология)" - 2002 г. Профессиональная переподготовка по специальности "Физиотерапия" - 2006 г. Профессиональная переподготовка по специальности "Косметология" - 2017 г.

С 2010 по 2015 гг. работала врачом - дерматокосметологом (лазерная дерматология) в физиотерапевтическом отделении СПб больница РАН. С 2018 г. по настоящее время - врач-косметолог в отделение лазерной косметологии СПб больнице РАН. Общий стаж работы - 19 лет.

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