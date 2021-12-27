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53-летняя Валерия раздвинула ноги перед сыном: «Как 16-летняя девочка»

Певица шокировала своих фанатов.

Недавно в инстаграм-аккаунте певицы Валерии появилось видео, на кадрах которого видно, как ее 23-летний сын Арсений играет на рояле, а сама певица рядом на полу растягивается в шпагате.

Пользователи сети были поражены тем, что для своего возраста Валерия находится в такой прекрасной физической форме и имеет отличную фигуру. На певице были надеты облегающие легинсы и топ.

«Валерия, вы прям как 16-летняя девочка! Браво! Респект вам», «Вы великолепны, вы — трудяга. Иметь такую фигуру — это колоссальный труд», «Вы большая труженица и умничка. Браво! Есть чем гордиться вашей семье», — такие комментарии оставили фолловеры под видео со шпагатом Валерии.

Отметим, что ролик был снят в гостях у Арсения Шульгина и его жены Лианы. Также вместе с 53-летней Валерией на видео попала в кадр маленькая Алекса — младшая сестра снохи певицы.

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Источник фото: Legion-Media Автор: Екатерина Малаховская
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