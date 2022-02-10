Арсений Шульгин
Мама внучки певицы Валерии сообщила печальную новость о ребенке
Лиане пришлось отказаться от ведения Инстаграма.10 фев 2022 15:00
Пригожина разнесли за фото с внучкой: «Своих дочерей бросил, а над чужими трясется»
Пригожина обвинили в безразличии к собственным детям.23 янв 2022 13:00
Невестка Валерии призналась, что страдала от послеродовой депрессии
Жена Арсения Шульгина рассказала, что первое время она постоянно звонила маме.20 янв 2022 13:07
Сын певицы Валерии признался в своей зависимости
Арсений нашел источник сил и вдохновения.17 янв 2022 09:55
Певица Валерия и Иосиф Пригожин отметили первый день рождения внучки
Маленькая наследница стала «центром Вселенной» для Валерии.5 янв 2022 15:42
53-летняя Валерия раздвинула ноги перед сыном: «Как 16-летняя девочка»
Певица шокировала своих фанатов.27 дек 2021 15:26
«Сделай нас счастливыми»: Пригожин поздравил сына Валерии с днем рождения
Молодому отцу исполнилось 23 года.9 ноя 2021 09:42
Мать троих детей: Валерия рассказала о попытке суицида и о желании убить мужа
В 2002 году Валерия ушла с тремя детьми от мужа-тирана.27 окт 2021 14:50
Невестка Валерии пожаловалась на проблемы со здоровьем после родов
Лиана Шульгина не вылезает из больниц.12 окт 2021 15:12
Когда статус бабушки — это кошмар: Валерия испугалась беременности снохи
Певица дала честное интервью.10 сен 2021 12:40
«Порой яичницу приготовить не могут»: Валерия сравнила невесток
Оба сына исполнительницы уже давно женились.19 мар 2021 10:50
«Ощущение, что я ее родила»: Валерия откровенно рассказала о появлении внучки
Певица воспринимает внучку Селин как собственную дочь.2 мар 2021 10:39
«А это маленькая я»: невестка Валерии Лиана Шульгина показала трогательное детское фото
Блогер поделилась архивным кадром.27 фев 2021 09:47
«Смотрю влюбленными глазами»: дочь Валерии показала трогательное фото с малюткой Селин
Племянница заставила Анну Шульгину задуматься о создании семьи.26 фев 2021 09:17
Своими силами: невестка Валерии ответила на вопрос о няне для крошки-дочери
Жена младшего сына Валерии не спешит доверять дочку чужим людям.25 фев 2021 12:48
«Селинка-малинка»: Валерия показала трогательный кадр Пригожина с внучкой на руках
Артистка порадовалась визиту внучки.25 фев 2021 09:27
«Мать, ты вообще рожала?»: невестка Валерии похвасталась «талией-аномалией»
Стройная фигура Лианы Шульгиной удивила подписчиков.24 фев 2021 13:17
«Мы молодцы, даже не плакали»: внучка Валерии впервые побывала в больнице
Недавно маленькую Селин отвезли в клинику.22 фев 2021 02:23
«Нежная дюймовочка»: невестка Валерии подразнила фанатов смелым фото в ванне с лепестками роз
Арсений Шульгин устроил романтическое свидание для молодой жены.16 фев 2021 09:01
«Любимки мои спят»: невестка Валерии показала нежное фото мужа и дочки
Селин Шульгиной уже полтора месяца.15 фев 2021 14:49
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