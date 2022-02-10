Все новости Арсений Шульгин

Арсений Шульгин

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Мама внучки певицы Валерии сообщила печальную новость о ребенке
Лиане пришлось отказаться от ведения Инстаграма.
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Пригожина разнесли за фото с внучкой: «Своих дочерей бросил, а над чужими трясется»
Пригожина обвинили в безразличии к собственным детям.
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Невестка Валерии призналась, что страдала от послеродовой депрессии
Жена Арсения Шульгина рассказала, что первое время она постоянно звонила маме.
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Сын певицы Валерии признался в своей зависимости
Арсений нашел источник сил и вдохновения.
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Певица Валерия и Иосиф Пригожин отметили первый день рождения внучки
Маленькая наследница стала «центром Вселенной» для Валерии.
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53-летняя Валерия раздвинула ноги перед сыном: «Как 16-летняя девочка»
Певица шокировала своих фанатов.
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«Сделай нас счастливыми»: Пригожин поздравил сына Валерии с днем рождения
Молодому отцу исполнилось 23 года.
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Мать троих детей: Валерия рассказала о попытке суицида и о желании убить мужа
В 2002 году Валерия ушла с тремя детьми от мужа-тирана.
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Невестка Валерии пожаловалась на проблемы со здоровьем после родов
Лиана Шульгина не вылезает из больниц.
Дети
Когда статус бабушки — это кошмар: Валерия испугалась беременности снохи
Певица дала честное интервью.
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«Порой яичницу приготовить не могут»: Валерия сравнила невесток
Оба сына исполнительницы уже давно женились.
Дети
«Ощущение, что я ее родила»: Валерия откровенно рассказала о появлении внучки
Певица воспринимает внучку Селин как собственную дочь.
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«А это маленькая я»: невестка Валерии Лиана Шульгина показала трогательное детское фото
Блогер поделилась архивным кадром.
Дети
«Смотрю влюбленными глазами»: дочь Валерии показала трогательное фото с малюткой Селин
Племянница заставила Анну Шульгину задуматься о создании семьи.
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Своими силами: невестка Валерии ответила на вопрос о няне для крошки-дочери
Жена младшего сына Валерии не спешит доверять дочку чужим людям.
Дети
«Селинка-малинка»: Валерия показала трогательный кадр Пригожина с внучкой на руках
Артистка порадовалась визиту внучки.
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«Мать, ты вообще рожала?»: невестка Валерии похвасталась «талией-аномалией»
Стройная фигура Лианы Шульгиной удивила подписчиков.
Дети
«Мы молодцы, даже не плакали»: внучка Валерии впервые побывала в больнице
Недавно маленькую Селин отвезли в клинику.
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«Нежная дюймовочка»: невестка Валерии подразнила фанатов смелым фото в ванне с лепестками роз
Арсений Шульгин устроил романтическое свидание для молодой жены.
Дети
«Любимки мои спят»: невестка Валерии показала нежное фото мужа и дочки
Селин Шульгиной уже полтора месяца.
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