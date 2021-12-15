Агата Муцениеце призналась, что интимное засветила в 15-градусный мороз

Актриса рассказала о своих татуировках.

На ютуб-канале «Авторадио OnAir», где публикуют радиоэфиры, появилось интервью Агаты Муцениеце. Актриса рассказала о планах на Новый год, об участии в «Ледниковом периоде» и о новой картине «Честный развод».

В студии Агату попросили продолжить громкие новостные заголовки.

«Засветила интимное... Твои варианты — как ты думаешь, что?» — начал ведущий.

«Место?» — отшутилась актриса.

Ведущий прочитал отрывок из статьи, в которой говорилось, что Агата в открытом платье продемонстрировала интимное тату на ребрах. Муцениеце спросили, где она так оголилась в минус 15, что окружающие заметили рисунок на теле. Агата рассказала, что это произошло на гала-ужине российского издания GQ, которому исполнилось двадцать лет.

Далее речь зашла о татуировках 32-летней знаменитости. Агата Муцениеце заявила, что у нее есть пять нательных рисунков.