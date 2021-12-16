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Барановская принесла жертву под Новый год: «Загубили такую красавицу»

Мать детей Аршавина предпочла елке другое новогоднее дерево.

Юлия Барановская активно ведет личный блог в Инстаграме: мать троих детей часто делится с подписчиками событиями из своей жизни.

Так, недавно Юлия опубликовала в инстаграм-аккаунте видео формата «до и после», где ведущая сначала показалась в кадре в домашнем платье и тапочках на фоне пихты, а через секунду дерево стало наряженным, как и сама Юлия: Барановская надела белое платье мини и серебристые туфли.

Телеведущая написала в посте под видео, что узнала от астролога о том, что истинным новогодним деревом является не елка, а пихта, поэтому Юлия в этом году отдала предпочтение этой «зеленой красавице».

Далеко не все подписчики Барановской оценили красоту украшенного дерева, обратив внимание на то, что пихты «очень долго растут»:

«Мне одной жалко дерево», «Такое дерево красивое погибло», «Загубили такую красавицу».

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Источник фото: Legion-Media Автор: Екатерина Малаховская
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