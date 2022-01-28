Юлия Барановская
«Была естественной, стала как все»: от Барановской отвернулись из-за смены имиджа
Юлия Барановская стала блондинкой.28 янв 2022 09:51
Юлия Барановская улетела на Мальдивы с новым возлюбленным
Звезда отдыхает в компании фотографа.19 янв 2022 15:06
Бросившему детей Аршавину предсказали несчастное будущее: «Останется у разбитого корыта»
Юлия Барановская построила головокружительную карьеру после расставания с Аршавиным.15 янв 2022 14:00
Юлия Барановская впервые прокомментировала слухи о связи с Лепсом: «Мне-то что?»
В сети обсуждают причины развода Григория Лепса и Анны Шаплыковой.13 янв 2022 15:26
Страдания по Милохину, кощунство Навки и чары Энберта: 8 самых обсуждаемых номеров «Ледникового периода»
Подборка самых ярких выступлений звезд, которые набрали миллионы просмотров и дали повод для горячих споров в Сети.4 янв 2022 12:00
«Какая она деревня была»: Барановскую подняли на смех за старое фото
Телеведущая сильно изменилась после скандального развода с Андреем Аршавиным.2 янв 2022 17:00
«Осадите ее уже»: нахамившую участникам шоу Барановскую призвали поставить на место
Ведущая все чаще вызывает негатив.30 дек 2021 11:00
После развода с женой Григорий Лепс уехал в Италию
Певец проводит время с дочерью от первого брака.23 дек 2021 16:37
Брошенку Барановскую считают виновной в разводе Лепса: «Мстит за свою несостоявшуюся личку»
В сети уверены, что певец и телеведущая встречаются.20 дек 2021 14:13
Барановская принесла жертву под Новый год: «Загубили такую красавицу»
Мать детей Аршавина предпочла елке другое новогоднее дерево.16 дек 2021 12:20
Дочь Аршавина и Барановской потерпела обидное поражение на шоу «Новые танцы»
Звездная наследница не смогла пройти в следующий этап проекта.6 дек 2021 14:04
Изменившуюся до неузнаваемости звезду «Папиных дочек» перепутали с Паниным
В сети считают, что артистка зря отказалась от коротких волос.23 ноя 2021 12:01
«Любовь не ржавеет»: Васильев поцеловал Барановскую на глазах у всех
Юлия выложила провокационную сторис.22 ноя 2021 15:03
Телеведущая Юлия Барановская рассказала о проблемах в отношениях с родителями
Барановская рассказала, как пытается донести свои чувства до матери.22 ноя 2021 09:29
«Тайно влюблена»: раскрыт объект обожания Барановской
Эмин Агаларов стал гостем подкаста.21 ноя 2021 14:00
«Дворяне гуляют»: Барановская взбесила народ своей выходкой
Звездный бомонд посетил бал дебютанток Tatler.21 ноя 2021 09:00
13-летнюю дочь Юлии Барановской раскритиковали за сексуальный наряд: «Не соответствует возрасту»
В СМИ активно обсуждают наряды с недавно прошедшего бала дебютанток Tatler.17 ноя 2021 16:30
Тренд на естественность: чем удивили наряды звездных гостей Tatler 2021
Звезды приятно удивили публику выходом на бал дебютанток Tatler 2021.17 ноя 2021 13:47
«Изменившееся материальное положение»: Аршавин больше не хочет выплачивать огромные алименты
Футболист больше не может выплачивать миллионы.15 ноя 2021 16:15
15-летний сын Барановской и Аршавина заработал 27 тысяч рублей за спектакль в Большом театре
Артем Аршавин получил гонорар спустя четыре года.15 ноя 2021 14:56
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