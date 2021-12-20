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Бизнесмен Михаил Гуцериев устроил дочери свадьбу за миллионы рублей

На мероприятии присутствовали популярные артисты.

Бизнесмен и по совместительству поэт-песенник Михаил Гуцериев не поскупился на организацию свадьбы для своей дочери. К слову, успешный предприниматель входит в сотню богатейших людей страны.

Как передает «СтарХит», торжество состоялось в банкетном зале Safisa. Даже искушенных гостей церемонии удивил декор помещения: зал буквально утопал в бело-сиреневых живых цветах. Над созданием свадебного торта в виде сказочного дворца кондитеры трудились несколько дней. Сама невеста предстала в роскошном платье с длинным шлейфом.

На празднестве присутствовали Ани Лорак, Стас Михайлов и Филипп Киркоров. Поздравить молодых пришел и Григорий Лепс, здоровье которого вторую неделю обсуждают в прессе. Напомним, что Михаил Гуцериев написал множество хитов для Софии Ротару, Валерии, Таисии Повалий, Славы, Любови Успенской и других.

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Источник фото: Legion-Media Автор: Тамара Виссарионова
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