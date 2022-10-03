Ани Лорак
Что лучше для фигуры, подниматься по лестнице или спускаться
Мышцы ног работают по-разному, когда мы поднимаемся и спускаемся по лестнице. Что из этого полезнее, разобрались греческие ученые.3 окт 2022 20:02
От Гагариной до Лолиты: 6 звезд, которых болезненное расставание изменило до неузнаваемости
Похудение — это приятное последствие тяжелого этапа в личной жизни.18 янв 2022 16:00
Психолог предупредила о непредсказуемых последствиях гиперопеки над ребенком: «Депрессия и панические атаки»
Что такое гипеорпека и почему она может изломать жизнь детей.12 янв 2022 16:15
«Никому не нужны»: родителей Ани Лорак постигла незавидная участь
Певица помогает семье.10 янв 2022 14:18
Сергей Лазарев и Ани Лорак могут вместе отдыхать в Турции
Ани Лорак развелась с супругом в 2019-м, а Лазарев и вовсе не афиширует свою личную жизнь.6 янв 2022 17:16
Яна Рудковская трогательно поздравила Гнома Гномыча с днем рождения
Саше исполнилось 9 лет.6 янв 2022 16:48
Рэпер Тимати встретил Новый год в загородном доме Филиппа Киркорова
Алена Шишкова присутствовала на празднике.5 янв 2022 16:25
Дочь Ани Лорак спутали с мальчиком: «Брови как у Брежнева»
София пришла поздравить Аллу-Викторию.31 дек 2021 08:00
Ани Лорак разнесли за полуголый выход: «В таком образе только на дороге стоять»
Певицу сравнили с Аллой Пугачевой.21 дек 2021 15:34
Григорий Лепс назвал Ани Лорак самой желанной артисткой мира
В сети сравнили Лорак с женой Лепса.20 дек 2021 10:41
Бизнесмен Михаил Гуцериев устроил дочери свадьбу за миллионы рублей
На мероприятии присутствовали популярные артисты.20 дек 2021 09:43
Певицу Мари Краймбрери сравнили со сменившим пол тиктокером
Появились фотографии со съемок новогоднего концерта «Муз-ТВ».11 дек 2021 12:00
Звезд российской эстрады разнесли за старомодные наряды: «Сельская дискотека»
Стало известно, в каких нарядах артисты снялись для новогоднего шоу.10 дек 2021 08:21
В сети жалеют несчастную дочь Киркорова: «Жалко девочку»
Филипп Киркоров устроил дочери вечеринку в стиле Круэллы.7 дек 2021 15:45
Экс-солистка «ВИА Гры» раскрыла неприятную правду о работе с Меладзе: «Много чего было»
Константин терроризировал солисток.3 дек 2021 11:19
«Винтики в механизме»: как шоу «Голос» топит «непригодных» участников
Популярный проект Первого канала все чаще становится центром скандалов.11 ноя 2021 08:56
Ошибка выжившего: как Милохин, Лорак и другие прославились, несмотря на предательство родителей
Психолог рассказала, какие качества помогли звездам, выросшим без родителей.9 ноя 2021 15:14
«Каждый чих прописан»: чего стоит артистам работа с продюсерами
Продюсеры контролируют все сферы жизни артиста.18 окт 2021 10:17
Ани Лорак быстро отреагировала на помолвку экс-супруга и показала кольцо на безымянном пальце
Певица похвасталась перед своими подписчиками изумрудным кольцом.6 окт 2021 14:04
10 звезд, которым сложно поверить, что они одногодки
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