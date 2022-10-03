Все новости Ани Лорак

Ани Лорак

Общество
Что лучше для фигуры, подниматься по лестнице или спускаться
Мышцы ног работают по-разному, когда мы поднимаемся и спускаемся по лестнице. Что из этого полезнее, разобрались греческие ученые.
Звезды
От Гагариной до Лолиты: 6 звезд, которых болезненное расставание изменило до неузнаваемости
Похудение — это приятное последствие тяжелого этапа в личной жизни. 
Дети
Психолог предупредила о непредсказуемых последствиях гиперопеки над ребенком: «Депрессия и панические атаки»
Что такое гипеорпека и почему она может изломать жизнь детей.
Звезды
«Никому не нужны»: родителей Ани Лорак постигла незавидная участь
Певица помогает семье.
Звезды
Сергей Лазарев и Ани Лорак могут вместе отдыхать в Турции
Ани Лорак развелась с супругом в 2019-м, а Лазарев и вовсе не афиширует свою личную жизнь.
Звезды
Яна Рудковская трогательно поздравила Гнома Гномыча с днем рождения
Саше исполнилось 9 лет.
Звезды
Рэпер Тимати встретил Новый год в загородном доме Филиппа Киркорова
Алена Шишкова присутствовала на празднике.
Звезды
Дочь Ани Лорак спутали с мальчиком: «Брови как у Брежнева»
София пришла поздравить Аллу-Викторию.
Звезды
Ани Лорак разнесли за полуголый выход: «В таком образе только на дороге стоять»
Певицу сравнили с Аллой Пугачевой.
Звезды
Григорий Лепс назвал Ани Лорак самой желанной артисткой мира
В сети сравнили Лорак с женой Лепса.
Звезды
Бизнесмен Михаил Гуцериев устроил дочери свадьбу за миллионы рублей
На мероприятии присутствовали популярные артисты.
Звезды
Певицу Мари Краймбрери сравнили со сменившим пол тиктокером
Появились фотографии со съемок новогоднего концерта «Муз-ТВ».
Звезды
Звезд российской эстрады разнесли за старомодные наряды: «Сельская дискотека»
Стало известно, в каких нарядах артисты снялись для новогоднего шоу.
Звезды
В сети жалеют несчастную дочь Киркорова: «Жалко девочку»
Филипп Киркоров устроил дочери вечеринку в стиле Круэллы.
Звезды
Экс-солистка «ВИА Гры» раскрыла неприятную правду о работе с Меладзе: «Много чего было»
Константин терроризировал солисток.
Звезды
«Винтики в механизме»: как шоу «Голос» топит «непригодных» участников
Популярный проект Первого канала все чаще становится центром скандалов.
Звезды
Ошибка выжившего: как Милохин, Лорак и другие прославились, несмотря на предательство родителей
Психолог рассказала, какие качества помогли звездам, выросшим без родителей.
Звезды
«Каждый чих прописан»: чего стоит артистам работа с продюсерами
Продюсеры контролируют все сферы жизни артиста.
Звезды
Ани Лорак быстро отреагировала на помолвку экс-супруга и показала кольцо на безымянном пальце
Певица похвасталась перед своими подписчиками изумрудным кольцом.
Звезды
10 звезд, которым сложно поверить, что они одногодки
От Анастасии Волочковой до звезды сериала «Не родись красивой».  
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Звезды, 16 ноя 2022 08:19
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