Григорий Лепс назвал Ани Лорак самой желанной артисткой мира

В сети сравнили Лорак с женой Лепса.

Недавно в своем инстаграм-аккаунте Григорий Лепс опубликовал фотографию с Ани Лорак: на снимке заслуженный артист обнимает певицу за талию. Лепс надписал под фото, что рядом с ним самая «желанная и красивая артистка мира».

Комплименты Григория в сторону 43-летней Лорак не оценили пользователи Инстаграма, которые напомнили Лепсу о том, что он должен обращать внимание на свою супругу Анну и говорить ей подобные слова, несмотря на скорый развод.

«Жена красивее», «Ваша Анна лучшая!» — такие комментарии оставили подписчики.

Но среди фолловеров были и те, кто согласился с певцом: они также подчеркнули красоту Ани Лорак, которая позирует на фотографии в золотистом платье в пол с красивым декольте.

Напомним, что Анна Лепс подала заявление на расторжение брака с Григорием Лепсом после 20 лет супружеской жизни. У звездной пары есть трое детей.