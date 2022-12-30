Большая распродажа Pegasus: летим в Азию и Европу от 4800 рублей

Пакуйте чемоданы.

Авиакомпания Pegasus анонсировала масштабную распродажу билетов на 2023 год. По акции можно будет приобрести проездные документы с вылетом с 20 января по 31 марта.

Как сообщает портал Vandrouki.ru, купить билеты можно только на официальном сайте компании. Для этого необходимо бесплатно зарегистрироваться в программе лояльности BolBol и войти в личный кабинет. После нужно выбрать направление и дату, добавить информацию о пассажирах и проставить галку «40% Discount». Активировать скидку можно только на этапе ввода данных банковской карты.

Важный нюанс — оплатить покупку можно только с иностранной банковской карты.

Рейсы выполняются с пересадкой в Турции. В акции участвует много направлений. Например, за 4800 рублей можно улететь из Москвы в Тель-Авив и Анталью, а за 5500 — из Тель-Авива в Москву. В Бейрут и Стамбул из столицы можно долететь за 6000 рублей. Перелет в Шарм-эль-Шейх из Домодедово обойдется в 7600 рублей.

Также бюджетно можно направиться в Европу — билет из Москвы в Кельн будет стоить 6600 рублей, а в Цюрих — 7600 рублей.

Из Петербурга можно дешево полететь в Албанию: рейс в Тирану будет стоить 6000 рублей. А за 9000 тысяч можно отправиться в Марокко.

Распродажа продлится до 31 декабря включительно.