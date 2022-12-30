Путешествия

Большая распродажа Pegasus: летим в Азию и Европу от 4800 рублей

Пакуйте чемоданы.

Авиакомпания Pegasus анонсировала масштабную распродажу билетов на 2023 год. По акции можно будет приобрести проездные документы с вылетом с 20 января по 31 марта.

Как сообщает портал Vandrouki.ru, купить билеты можно только на официальном сайте компании. Для этого необходимо бесплатно зарегистрироваться в программе лояльности BolBol и войти в личный кабинет. После нужно выбрать направление и дату, добавить информацию о пассажирах и проставить галку «40% Discount». Активировать скидку можно только на этапе ввода данных банковской карты.

Важный нюанс — оплатить покупку можно только с иностранной банковской карты.

Рейсы выполняются с пересадкой в Турции. В акции участвует много направлений. Например, за 4800 рублей можно улететь из Москвы в Тель-Авив и Анталью, а за 5500 — из Тель-Авива в Москву. В Бейрут и Стамбул из столицы можно долететь за 6000 рублей. Перелет в Шарм-эль-Шейх из Домодедово обойдется в 7600 рублей.

Также бюджетно можно направиться в Европу — билет из Москвы в Кельн будет стоить 6600 рублей, а в Цюрих — 7600 рублей.

Из Петербурга можно дешево полететь в Албанию: рейс в Тирану будет стоить 6000 рублей. А за 9000 тысяч можно отправиться в Марокко.

Распродажа продлится до 31 декабря включительно.

🔥
🤯
😁
👏 1
🤔
😖
💩
Источник фото: Andrea Piacquadio/Pexels.com Автор: Дарья Бегишева
Последнее
Поздравления и открытки на Новый год 2023: лучшая подборка для праздника
Общество, 30 дек 2022 23:00
​​Подготовьтесь заранее: 10 необычных тостов для Нового года
Общество, 30 дек 2022 21:45
На 150 000 дешевле: найден способ купить «свежую» иномарку за копейки
Авто, 30 дек 2022 21:45
Как правильно заряжать iPhone: 3 простых правила
Технологии, 30 дек 2022 21:30
Журналист раскрыл правду о мошенничестве сотового оператора: «Горите в котле»
Общество, 30 дек 2022 21:15
Главные новости
А он успеет? Ученые всерьез озаботились маршрутом Деда Мороза
Общество, 30 дек 2022 20:00
Вопиющий инцидент на финской границе: россиянок не пускают к родным
Путешествия, Общество, 30 дек 2022 17:45
Мультик «про елочку» хотели запретить: Садальский рассказал то, о чем не знали
Кино, 30 дек 2022 11:45
Ушла вслед за Пеле: еще одна знаменитость скончалась накануне Нового года
Звезды, 30 дек 2022 10:45
Теряет речь: эфир больного Корчевникова поверг зрителей в шок
Звезды, 30 дек 2022 10:00
Сюжеты
Что не так со страшным пожаром в Химках? Версий все больше, ясности все меньше
Общество, 9 дек 2022 09:51
Стала известна причина пожара в ТЦ «Мега Химки» в Москве: страшные кадры
Общество, 9 дек 2022 08:17
Категории