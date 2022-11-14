11 ноября Деми Мур отпраздновала юбилей. Актриса получила оригинальные слова любви от своей семьи — и сделала себе фантастический подарок.

Деми Мур обладает обширной коллекцией кукол. На свой шестидесятилетний юбилей она подарила себе уникальную фигурку под названием «Даррен». Это таксидермическая фигура осленка.

«Ну, это мой подарок себе на день рождения», — сказала она, поглаживая фигурку. Затем она отметила, как великолепно ослик выглядит, и добавила, что он похож на осла из «Шрека». Фигура была создана художницей Кэди Роуз.

Дочь Деми Мур Таллула перепостила видео с этим подарком, а в подписи пожелала своей маме хорошего праздника: «С 60-летием моей любимой медицинской аномалии!» — сказала она.

Другая дочь актрисы, Скаут Ларю, не осталась в стороне от празднования: она опубликовала на своей странице в соцсети видео, на котором ее мать счастливо танцует в самолете, а ее друзья поют ей песню. «Привет нашей королеве», — подписала она пост.

Деми Мур поздравила даже нынешняя жена ее бывшего мужа Брюса Уиллиса, Эмма Хеминг Уиллис. Она поделилась фотографией, на которой она и ее муж держат книгу воспоминаний Мур «Наизнанку».

За несколько недель до того, как актрисе исполнилось шестьдесят, она продемонстрировала свои достоинства в откровенном минималистическом бикини, передает TheBlast.

«Ты выглядишь еще красивее, чем 20 лет назад, — написали ей поклонники. — Все еще сексуальна и в 60».

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