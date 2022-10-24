Наука

«Гормон любви» исцеляет «разбитое» сердце

Окситоцин может повысить способность сердечных клеток к регенерации.

Привязанность и радость, которую люди испытывают от спорта, секса или искусства, связаны с выработкой гормона окситоцина. Поэтому этот гормон называют «гормоном любви».

Однако это не единственное его свойство. Ученые определили, что окситоцин исцеляет «разбитое» сердце.

Не только «гормон любви»

В частности, окситоцин способствует развитию стволовых клеток и превращению их в кардиомиоциты. Это мышечные клетки, из-за которых сердце сокращается. Однако при сердечном приступе эти мышцы повреждаются.

Более того, при недостатке кислорода кардиомиоциты умирают. Организм может регенерировать их путем создания рубцовой ткани, которая в результате становится причиной сердечной недостаточности.

В связи с этим ученый Айтор Агирре решил найти метод, который одновременно сохранит функцию сердца и восстановит мышцы.

Целебная сила гормонов

Ответ на свой вопрос исследователь искал в мозге человека. За работу сердца отвечают гипоталамус и гипофиз. Выработка отдельных гормонов также воздействуют на регенерацию сердца. В частности, кортизол — гормон стресса — снижает ее, а эстроген, наоборот, ускоряет.

Ученый определил, что 15 гормонов способны регенерировать сердце. Последний показал наилучший результат — размножил кардиомиоциты в крови в три раза больше, чем другие гормоны.

В дальнейшем исследователь проверил свои выводы на рыбе крылатке-зебре. Оказалось, что новые способности окситоцина являются результатом эволюции человека.

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Источник фото: Rinck Content Studio/Unsplash Автор: Христина Каранская
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