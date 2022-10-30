Как скрыть недостатки интерьера эффективно и недорого
Не всегда обязательно затевать глобальный ремонт.
Небольшие изъяны в интерьере можно скрыть при помощи элементов декора, текстиля или специальных средств коррекции. Как это работает, рассказал портал Inmyroom.
Картины и постеры
Потрескавшуюся краску на стенах или фрагмент отклеившихся обоев можно закрыть картиной или постером. Также в роли настенного декора, маскирующего недостатки, могут выступать фотографии и гербарии. Последние легко создать самостоятельно.
Источник фото: Max Vakhtbovych/Pexels.comАвтор: Дарья БегишеваОпубликовано: 30 октября 2022 14:00