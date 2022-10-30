Общество

Как скрыть недостатки интерьера эффективно и недорого

Не всегда обязательно затевать глобальный ремонт.

Небольшие изъяны в интерьере можно скрыть при помощи элементов декора, текстиля или специальных средств коррекции. Как это работает, рассказал портал Inmyroom.

Картины и постеры

Потрескавшуюся краску на стенах или фрагмент отклеившихся обоев можно закрыть картиной или постером. Также в роли настенного декора, маскирующего недостатки, могут выступать фотографии и гербарии. Последние легко создать самостоятельно.

Фото: Maria Orlova/Pexels.com

Зеркала

Другой вариант — повесить зеркала. Они тоже помогают замаскировать дефекты отделки стен. Кроме того, зеркала визуально увеличивают пространство, поэтому это универсальный инструмент.

Ковер

Прожженный паркет или поврежденный линолеум можно закрыть ковром. Вдобавок с его помощью удастся улучшить звукоизоляцию и добавить квартире уюта. В современном интерьере ковры приживутся и на стенах — сегодня такой прием уже не считается антитрендом, как в 2000-х.

Фото: Iva Prime/Pexels.com

Шторы

Шторами можно прикрыть неприглядные окна и откосы. Если оконный проем выглядит потрепанным, а денег на ремонт нет, то шторы — оптимальный вариант.

Фото: Lina Kivaka/Pexels.com

Средства коррекции

Скрыть небольшие дефекты на мебели помогут специальные карандаши на основе воска. Они подходят для быстрой реставрации царапин, трещин и сколов на деревянных и ламинированных поверхностях. Еще есть мебельные маркеры, которые используют для косметического ремонта дверей и подоконников, а также паркета и ламината.

Дизайнер рассказал, какие мелочи могут испортить интерьерКак заставить бюджетный интерьер выглядеть дорогоКниги и «бабушкин» сундук: как самостоятельно обновить интерьер за копейки

Источник фото: Max Vakhtbovych/Pexels.com Автор: Дарья Бегишева
Последнее
Где на самом деле живет «россиянка» Наталия Орейро?
Кино, 16 ноя 2022 13:11
Миллиард молодых людей может лишиться слуха из-за наушников
Общество, 16 ноя 2022 12:34
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причин
Путешествия, Общество, 16 ноя 2022 12:27
Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседей
Общество, 16 ноя 2022 12:27
Детей без билета запретили высаживать из любого транспорта
Общество, 16 ноя 2022 12:25
Главные новости
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причин
Путешествия, Общество, 16 ноя 2022 12:27
Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседей
Общество, 16 ноя 2022 12:27
Как отдыхаем на Новый год 2023: рабочих дней стало больше
Общество, 16 ноя 2022 11:44
Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?
Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фото
Звезды, 16 ноя 2022 08:19
Категории