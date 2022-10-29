Наука

Какое животное может жить вечно

У него есть способность к постоянному самоомоложению.

Мировые философы заявили, что все конечно. Действительно, в основе многих вещей лежит жизненный цикл. Живые существа рождаются, живут и умирают.

Однако американские ученые обнаружили, что для некоторых животных подобные правила не работают. Вот какие животные обитают на нашей планете «по своим» правилам.

Какое животное может жить вечно?

Биологи обнаружили животное, которое способно жить вечно. Оказалось, что вид медуз Turritopsis nutricula в теории может оказаться бессмертным. Медуза обладает уникальной способностью — самостоятельно омолаживаться снова и снова.

Таким образом, без учета насильственной гибели животное может жить бесконечно долго. Turritopsis nutricula обитают в глубоких водах тропических морей и имеют впечатляюще маленький размер — от 3 до 5 миллиметров.

Как работает «бессмертие»?

Ученые объясняют этот процесс так: медуза не может умереть от старости. Со временем ее организм естественным образом стареет, из-за чего существо опускается на дно моря. На максимальной глубине медуза покрывается хитиновой коркой и становится полипом.

Бессмертное животное
Фото: Connor Carruthers/Unsplash

Однако под образовавшейся коркой начинается процесс омоложения: клетки обновляются, и медуза снова становится молодой.

Когда клетки окончательно обновятся, медуза выбирается из своего «панциря» и возвращается на прежнюю глубину, продолжая «рутинную» жизнь. Этот цикл «обновления» и «старения» продолжается бесконечно долго.

Причина заключается в особенности генов медузы, которые перестраивают клетки заново. Тем не менее ученым достоверно неизвестно, в чем секрет молодости Turritopsis nutricula и есть ли у этого какой-то предел.

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Источник фото: Marat Gilyadzinov/Unsplash Автор: Христина Каранская
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