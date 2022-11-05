Мем о том, что Mario Kart разрушит вашу дружбу, теперь подкреплен некоторыми данными.

Компания BonusFinder провела исследование, пытаясь выяснить, какие видеоигры вызывают самый большой стресс. Для этого у игроков-добровольцев измеряли сердцебиение.

Участники исследования минимум 15 часов в неделю играли в видеоигры и были хорошо знакомы с играми, используемыми в исследовании. Все игроки носили мониторы сердечного ритма. Эти мониторы измеряли их частоту сердечных сокращений каждые 10 секунд в течение получасового периода, во время которого участники играли в каждую из 16 игр.

Портфолио протестированных игр представляет собой множество жанров, типов задач и стилей игры. Из всех игр частоту сердечных сокращений больше всего увеличивал Mario Kart. На втором месте FIFA Football, далее шли Call of Duty, Dark Souls и Fortnite.

Основываясь на том, насколько в среднем частота сердечных сокращений участников увеличилась по сравнению с частотой сердечных сокращений в состоянии покоя во время игры, игрой, которая увеличила ее больше всего, был Mario Kart.

Как вышло, что Mario Kart — самая напряженная игра?

Несмотря на дружелюбную графику, там может случиться многое, что вы как игрок бессильны остановить. Когда вы лидировали всю гонку, а затем в последний момент у вас отбирают победу, этого достаточно, чтобы заставить взорваться любого. Горе тому, против кого вы играете, когда это произойдет, будь то искусственный интеллект или лучший друг.

В Mario Kart много подобных сценариев, которые заставляют вас нервничать на протяжении всей гонки. Поэтому неудивительно, что Mario Kart так сильно повышает частоту сердечных сокращений аж на треть (!).

Важно отметить, что хотя Mario Kart больше всего увеличил среднюю частоту сердечных сокращений, самые высокие пиковые частоты сердцебиения наблюдались, когда участники играли в Dark Souls III. В Dark Souls III частота сердечных сокращений достигла 127 ударов в минуту, увеличившись почти на сто процентов. За Dark Souls III по этому показателю идут Fall Guys, Mario Kart, Street Fighter и FIFA Football.

А есть игры, которые нас, наоборот, тормозят?

Есть. Исследование также показывает, что видеоигры могут снижать частоту сердечных сокращений. Во время игры в Animal Crossing, Skyrim и The Sims частота сердечных сокращений участников была на целых 5% ниже.

Исследование, однако, имеет некоторые очевидные ограничения. Хотя в нем были представлены многие жанры видеоигр, отсутствует один заметный жанр: хоррор. Кажется довольно неуместным проводить исследование, проверяющее уровень стресса, связанного с видеоиграми, без его включения.

Было бы неплохо включить известные игры из категории ужасов, такие как Resident Evil или Five Nights at Freddy's.

Наконец, в то время как 30 минут может быть достаточно, чтобы получить хорошее представление о повышении частоты сердечных сокращений в таких играх, как Mario Kart, возможно, этого было недостаточно для других игр, например Skyrim, где 30 минут можно легко потратить на торговлю, строительство дома или просто перетаскивание снаряжения из одной точки в другую.

Это исследование BonusFinder, конечно, забавное. Но его следует воспринимать таким, какое оно есть: интересным, возможно, с некоторыми полезными выводами, но не совсем полным списком самых напряженных видеоигр.

Вот все видеоигры, которые в нем изучались:

Among Us

Animal Crossing

Battlefield V

Call of Duty (Modern Warfare)

Dark Souls III

DOOM

Fall Guys

FIFA 20

Fortnite

Grand Theft Auto

Mario Kart

Minecraft

Skyrim

Street Fighter

The Sims

UNO!

За сообщение про результаты исследования спасибо Jerusalem Post.

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