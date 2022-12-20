«Монтаж — уровень бог»: Данила Багров появился в фильме «Один дома»

Посмотревшие ролик признаются: над ним хохочет весь дом, включая питомцев.

Блогер Nikten очень любит Сергея Бодрова. Благодаря тому, что блогер отлично владеет техникой монтажа, актер «появляется» в самых разных фильмах, включая «Титаник», «Человек-паук», «Дюна», а теперь вот и «Один дома».

Кадры из «Брата» настолько органично вписываются в американские блокбастеры, что невозможно отличить, где оригинальная версия, а где пародия. Дуэт Бодрова и Маколея Калкина получился очень душевным: герои фильмов «Брат» и «Один дома» знакомятся в Чикаго, веселятся, наряжают елку, троллят кассира в магазине. А потом встречают забравшихся в дом воров: и этот финальный кадр просто превосходен.

Ролик собрал множество восторженных отзывов.

«Ребята! Сначала я под столом валялся, потом кот валялся, ржали в голос. Это удивительно», — пишет зритель.

«Кайф! Ну просто прелесть! Улыбался весь ролик. Спасибо за хорошее настроение!» — говорит другой.

Подписчики Nikten единодушно согласились, что ролик вышел и веселым, и трогательным, а концовка — просто эпична.

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