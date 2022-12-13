Названа лучшая скумбрия в России

Росконтроль изучил копченую скумбрию, которая продается в российских магазинах.

Первое место поделили между собой две марки.

Скумбрия Vici. Безопасная рыба с хорошей фактурой, цветом и запахом, без консервантов. В этой рыбе Росконтроль даже не выявил недостатков.

Скумбрия «Русское море». Эта рыба безопасна для употребления, у нее хорошие цвет и консистенция, она не содержит консервантов. Недостатки: соли меньше, чем положено по стандарту, и пищевая ценность на этикетке указана недостоверно.

Черный список

Скумбрия «А`море»: слишком много бактерий. Мезофильной микрофлоры эксперты выявили в 16 раз больше, чем допустимо. Кроме того, у рыбы влажная поверхность, хотя по ГОСТ она такой быть не должна. Как уточняет Росконтроль, «требования технических условий изготовителя к данному показателю неизвестны».

Скумбрия «Балтийский берег»: слишком много бактерий, их значительно больше, чем допустимо.

Скумбрия «СТМ»: та же проблема, что у предыдущих двух образцов: обилие мезофильной микрофлоры.

Скумбрия «Олива»: мезофильной микрофлоры выявлено в 10 раз больше допустимого значения.

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