От 100 до 200 тысяч: озвучены гонорары звезд «Ледникового периода»

Агата Муцениеце рассказала, кому доверяет на проекте Первого канала.

Бывшая жена Павла Прилучного стала финалисткой развлекательного шоу «Ледниковый период»: 32-летняя актриса катается в паре с фигуристом Александром Энбертом.

Недавно Агата Муцениеце стала гостьей ютуб-канала «Авторадио OnAir», где ведущие расспросили актрису об участии в шоу. Агата призналась, что очень доверяет своему напарнику по льду Александру, потому что «этот человек подкидывает и ловит на льду» актрису во время исполнения номеров.

Также Муцениеце поделилась тем, сколько зарабатывают участники проекта. Оказалось, что за одно выступление артисты получают от 100 до 200 тысяч рублей. Агата пояснила, что за «шестичасовые репетиции» им не платят.

Ведущая ютуб-канала «Авторадио OnAir» удивилась тому, что за выход на лед участники получают деньги, на что Муцениеце отреагировала: