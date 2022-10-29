Наука

Учёные выявили связь между сексом и иммунитетом

Главные изменения в иммунной системе происходят после первого полового акта.

Специалисты Вашингтонского университета определили, что иммунитет женщины «запускается» от интересного триггера. Оказалось, что вагинальная иммунная система становится активной только после первого секса.

Первый секс запускает иммунитет женщины

В рамках своего исследования ученые пришли к выводу, что иммунитет женщины тесно связан с ее половой жизнью. Для проверки выводов они проанализировали анализы 95 женщин разных возрастов, включая подростков. Все участницы живут в Кении.

Важным условием стала проверка анализов до и после первого полового акта. В случае со взрослыми женщинами, ученые проверяли только «после». Анализы продемонстрировали, что вагинальный секс меняет количество «иммунных белков», увеличивая его.

Однако это справедливо только для первого секса в жизни женщины. Первый половой акт резко увеличивает число белков, которые контролируют иммунную систему организма в течение первого года. В дальнейшем система нормализуется.

С чем это связано?

Более того, рост количества белков не имеет связи с заболеваниями, беременностью и другими факторами. Чтобы проверить это, ученые изучили данные других подобных исследований, проведенных в 2016 и 2018 годы. Результаты были аналогичными.

Иммунитет женщины
Фото: Patrik Velich/Unsplash

С другой стороны, ученые сомневаются в последствиях этого явления. В частности, они не знают, способно ли увеличение белков делать женщину более или менее уязвимой перед различными венерическими заболеваниями.

Пока ясно одно — первый секс и резкий рост иммунных белков имеют прямую связь. В дальнейшем ученые намерены использовать это открытие для того, что сделать женщин более устойчивыми перед заболеваниями, передающимися половым путем.

Ученые предупредили о климатической катастрофе«Грибки-убийцы»: ВОЗ предупредила об опасности в больницахУченые выявили вирус, уклоняющийся от иммунной системы

Источник фото: Jeremy Bishop/Unsplash Автор: Христина Каранская
Последнее
Где на самом деле живет «россиянка» Наталия Орейро?
Кино, 16 ноя 2022 13:11
Миллиард молодых людей может лишиться слуха из-за наушников
Общество, 16 ноя 2022 12:34
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причин
Путешествия, Общество, 16 ноя 2022 12:27
Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседей
Общество, 16 ноя 2022 12:27
Детей без билета запретили высаживать из любого транспорта
Общество, 16 ноя 2022 12:25
Главные новости
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причин
Путешествия, Общество, 16 ноя 2022 12:27
Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседей
Общество, 16 ноя 2022 12:27
Как отдыхаем на Новый год 2023: рабочих дней стало больше
Общество, 16 ноя 2022 11:44
Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?
Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фото
Звезды, 16 ноя 2022 08:19
Категории