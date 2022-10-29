Главные изменения в иммунной системе происходят после первого полового акта.

Специалисты Вашингтонского университета определили, что иммунитет женщины «запускается» от интересного триггера. Оказалось, что вагинальная иммунная система становится активной только после первого секса.

Первый секс запускает иммунитет женщины

В рамках своего исследования ученые пришли к выводу, что иммунитет женщины тесно связан с ее половой жизнью. Для проверки выводов они проанализировали анализы 95 женщин разных возрастов, включая подростков. Все участницы живут в Кении.

Важным условием стала проверка анализов до и после первого полового акта. В случае со взрослыми женщинами, ученые проверяли только «после». Анализы продемонстрировали, что вагинальный секс меняет количество «иммунных белков», увеличивая его.

Однако это справедливо только для первого секса в жизни женщины. Первый половой акт резко увеличивает число белков, которые контролируют иммунную систему организма в течение первого года. В дальнейшем система нормализуется.

С чем это связано?

Более того, рост количества белков не имеет связи с заболеваниями, беременностью и другими факторами. Чтобы проверить это, ученые изучили данные других подобных исследований, проведенных в 2016 и 2018 годы. Результаты были аналогичными.