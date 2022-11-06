С алкоголем у нашего организма отношения довольно специфические. Особенно когда дело доходит до пива: чем больше пьешь, тем больше бегаешь.

По счастью, известны механизмы, которые вынуждают нас курсировать между столом с напиткам и комнатой для мечтаний. А раз уж знания — сила, стало быть, нам доступны способы немного повлиять на ситуацию.

Острая потребность носиться к «белому коню» после употребления алкоголя связана с одним полезным, но двуличным гормоном по имени АДГ. Для тех, кто любит детали: это расшифровывается как антидиуретический гормон. Задача его в том, чтобы не давать нам ходить в туалет слишком часто. Фишка в том, что при употреблении алкоголя этот гормон начинает вести себя несколько неадекватно. Пиво является мочегонным средством, а АДГ — наоборот, противомочегонным. Конфликт интересов очевиден.

И тут на сцену выходит пиво

АДГ вырабатывается в головном мозге и хранится там до тех пор, пока его помощь не понадобится организму. Тогда этот гормон помогает нам сохранять жидкость, например, при обезвоживании или во время сна. В ответ на выброс АДГ наши почки больше удерживают жидкость и меньше ее производят.

Когда мы пьем пиво, вся отлаженная система разрушается. Алкогольные напитки мешают мозгу вырабатывать гормон, который предотвращает задержку мочи. Это означает, что алкоголь заставляет вас мочиться чаще, чем обычно.

Не смешивайте алкоголь и кофеин

Нет никакого стопроцентного способа обойти этот процесс. Можно только немного улучшить дело, рассказывает знающий израильский доктор Лиора Берцаг в Jerusalem Post.

Очень неудобно, что кофеин тоже является мочегонным средством, поэтому плохая идея пить вперемешку с пивом кофе, колу или Red Bull, от этого вы будете бегать в туалет еще чаще. Кстати, это относится не только к пиву, но и к остальным алкогольным напиткам.