Почему турки хотят жениться на русских и хотят ли на самом деле
Мнения разделились. Комментаторы не согласились с турком.
Россиянка Елена, побывавшая в Турции, выяснила, почему многие турецкие мужчины восхищаются русскими женщинами и даже готовы на них жениться. Девушка узнала мнение турка и поделилась своими наблюдениями в личном блоге на платформе Яндекс.Дзен.
Легкие в общении
Турки считают русских девушек очень общительными и склонными идти на контакт. Собеседник Елены — Хакан — отметил, что эти качества очень важны в семейной жизни — хорошо, когда с женой можно поговорить и обсудить возможные трудности.
Кроме того, такая легкость в общении поможет расположить к себе турецкую свекровь — они зачастую женщины с характером.
Источник фото: Raimund Franken/GloballookpressАвтор: Дарья БегишеваОпубликовано: 31 октября 2022 14:06