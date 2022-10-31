Путешествия

Почему турки хотят жениться на русских и хотят ли на самом деле

Мнения разделились. Комментаторы не согласились с турком.

Россиянка Елена, побывавшая в Турции, выяснила, почему многие турецкие мужчины восхищаются русскими женщинами и даже готовы на них жениться. Девушка узнала мнение турка и поделилась своими наблюдениями в личном блоге на платформе Яндекс.Дзен.

Легкие в общении

Турки считают русских девушек очень общительными и склонными идти на контакт. Собеседник Елены — Хакан — отметил, что эти качества очень важны в семейной жизни — хорошо, когда с женой можно поговорить и обсудить возможные трудности.

Кроме того, такая легкость в общении поможет расположить к себе турецкую свекровь — они зачастую женщины с характером.

Фото: Elina Fairytale/Pexels.com

Могут совмещать работу и семью

По словам Хакана, русские девушки самодостаточные, они стремятся работать и зарабатывать, в отличие от турчанок. А от европеек их отличает способность совмещать карьеру и семью. Турок считает, что русские очень хозяйственные, вкусно готовят, успевают наводить порядок дома и с удовольствием занимаются воспитанием детей.

Искренние

Турок отметил, что русские умеют следовать велению сердца и, влюбляясь, руководствуются только своими чувствами. В противовес им многие турчанки делают выбор, исходя из статуса и материального положения жениха, говорит Хакан.

Фото: Nikolai Koval/Pexels.com

Впрочем, в комментариях многие не согласились с доводами турка, отметив, что «турецкие мужчины умеют говорить комплименты и готовы навешать на уши лапши», тогда как сами почтут за честь жениться на турчанке из уважаемой семьи.

Что поражает турок в русских туристахТурку, столкнувшему со скалы беременную жену, вынесли суровый приговор6 привычек русских, которые никогда не поймет иностранец

Источник фото: Raimund Franken/Globallookpress Автор: Дарья Бегишева
Последнее
Где на самом деле живет «россиянка» Наталия Орейро?
Кино, 16 ноя 2022 13:11
Миллиард молодых людей может лишиться слуха из-за наушников
Общество, 16 ноя 2022 12:34
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причин
Путешествия, Общество, 16 ноя 2022 12:27
Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседей
Общество, 16 ноя 2022 12:27
Детей без билета запретили высаживать из любого транспорта
Общество, 16 ноя 2022 12:25
Главные новости
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причин
Путешествия, Общество, 16 ноя 2022 12:27
Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседей
Общество, 16 ноя 2022 12:27
Как отдыхаем на Новый год 2023: рабочих дней стало больше
Общество, 16 ноя 2022 11:44
Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?
Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фото
Звезды, 16 ноя 2022 08:19
Категории