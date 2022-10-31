Мнения разделились. Комментаторы не согласились с турком.

Россиянка Елена, побывавшая в Турции, выяснила, почему многие турецкие мужчины восхищаются русскими женщинами и даже готовы на них жениться. Девушка узнала мнение турка и поделилась своими наблюдениями в личном блоге на платформе Яндекс.Дзен.

Легкие в общении

Турки считают русских девушек очень общительными и склонными идти на контакт. Собеседник Елены — Хакан — отметил, что эти качества очень важны в семейной жизни — хорошо, когда с женой можно поговорить и обсудить возможные трудности.

Кроме того, такая легкость в общении поможет расположить к себе турецкую свекровь — они зачастую женщины с характером.