Соответствующее предложение поручил подготовить Владимир Путин.

В ходе заседания Госсовета Владимир Путин озвучил новые задачи в сфере туризма для правительства. Список поручений опубликовали на сайте Кремля.

Президент распорядился подготовить предложения по отмене виз для граждан иностранных государств, которые прибывают в страну с целями туризма, бизнеса или образования, а также для участия в мероприятиях, посвященных культуре и спорту.

Чиновники должны будут отчитаться о результатах работы до 1 июня 2023 года.

Также безвизовый въезд планируют разрешить пассажирам круизных лайнеров. Сейчас такое правило действует только в Петербурге.