Путешествия

Россия планирует открыть безвиз для иностранцев

Соответствующее предложение поручил подготовить Владимир Путин.

В ходе заседания Госсовета Владимир Путин озвучил новые задачи в сфере туризма для правительства. Список поручений опубликовали на сайте Кремля.

Президент распорядился подготовить предложения по отмене виз для граждан иностранных государств, которые прибывают в страну с целями туризма, бизнеса или образования, а также для участия в мероприятиях, посвященных культуре и спорту.

Чиновники должны будут отчитаться о результатах работы до 1 июня 2023 года.

Также безвизовый въезд планируют разрешить пассажирам круизных лайнеров. Сейчас такое правило действует только в Петербурге.

Фото: Kremlin Pool/Globallookpress

Кроме этого, Владимир Путин поручил возобновить выдачу электронных виз для граждан тех стран, которые можно назвать «дружественными». Также для них планируют увеличить срок действия многократных туристических виз.

Дополнительно президент распорядился увеличить объемы авиаперевозок с «дружественными» государствами и вернуть туристический кешбэк для россиян до марта 2023 года.

В список «дружественных» на данный момент входят 52 страны. Среди них: Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Алжир, Аргентина, Афганистан, Сирия, Индия, Индонезия, Бахрейн и другие.

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Источник фото: Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Globallookpress Автор: Дарья Бегишева
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