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Русскому не понять: как отмечают праздники в Германии

Никаких сюрпризов и дорогих подарков — все нужно обговорить заранее.


Каждый народ отмечает праздники по-своему. У всех есть свои традиции и предпочтения, которые могут показаться странными жителям других государств. Чем отличается организация торжеств в Германии, рассказала побывавшая там россиянка Наталья в личном блоге на Яндекс.Дзен.

Никаких сюрпризов

По словам девушки, немцы сюрпризов не любят — ни на работе, ни в личной жизни. Они предпочитают заранее оговорить подарок и получить именно то, что заказали.

Считается нормальной ситуация, когда в паре один из партнеров спрашивает другого, что бы он хотел получить в подарок в пределах €50. Жители Германии полагают, что дорогим подарком можно оскорбить.

Фото: Anastasia Shuraeva/Pexels.com

День рождения вне дома

Немцы полагают, что празднование дня рождения должно проходить вне дома. Чтобы не приходилось весь день стоять у плиты или прибираться, гостей приглашают в ресторан, бар, клуб или боулинг. А на круглые даты могут снять небольшой отель или несколько номеров в нем. Причем гости чаще платят за размещение и питание сами.

Фото: Otto Stadler/Globallookpress

Свадьба с распилом бревен

Издревле на свадьбах в Германии принято распиливать бревна. Этот обряд символизирует то, что новобрачные справятся с любыми трудностями, которые будут возникать в семейной жизни.

Фото: Viola Lopes/Globallookpress

Короткометражка на Новый год

В Германии есть свой аналог «Иронии судьбы» под названием «Ужин на одного». Только это не фильм, а запись десятиминутного юмористического скетча. Сюжет строится на взаимодействии «выжившей из ума старой аристократки и ее пьянчужки-дворецкого». Роли исполняют британские комики. Картину всегда смотрят в черно-белом варианте и с субтитрами — попытки раскрасить или продублировать ее были встречены народом в штыки.

Напомним, ранее «Утро-Новости» также рассказывали о привычках россиян, которые сложно понять иностранцам.

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Источник фото: Benjamin Nolte/Globallookpress Автор: Дарья Бегишева
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