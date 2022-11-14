Никаких сюрпризов и дорогих подарков — все нужно обговорить заранее.



Каждый народ отмечает праздники по-своему. У всех есть свои традиции и предпочтения, которые могут показаться странными жителям других государств. Чем отличается организация торжеств в Германии, рассказала побывавшая там россиянка Наталья в личном блоге на Яндекс.Дзен.

Никаких сюрпризов

По словам девушки, немцы сюрпризов не любят — ни на работе, ни в личной жизни. Они предпочитают заранее оговорить подарок и получить именно то, что заказали.

Считается нормальной ситуация, когда в паре один из партнеров спрашивает другого, что бы он хотел получить в подарок в пределах €50. Жители Германии полагают, что дорогим подарком можно оскорбить.