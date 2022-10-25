Путешествия

Самолет развернули из-за неподобающего поведения мужчины

Рейс из Сиднея на Гавайи пришлось задержать.

Информагентство Daily Mail сообщает, что неприятный инцидент произошел на борту самолета авиакомпании Hawaiian Airlines, который следовал из Сиднея на Гавайи.

Одного из пассажиров, 36-летнего Даниэле Де Матоса, по ошибке посадили в эконом вместо бизнес-класса. В ответ мужчина начал оскорблять бортпроводниц.

Когда Даниэле все же сопроводили на место, он сразу же заказал алкогольный напиток. Персонал попытался забрать бокал на время взлета, но мужчина вновь прибег к оскорблениям.

После этого пассажир начал пугающе пристально смотреть на стюардрессу, которая все таки конфисковала его напиток и начала проводить инструктаж по технике безопасности. А когда самолет наконец выехал на взлетно-посадочную полосу, мужчина потребовал у бортпроводников не смотреть на него.

Самолет развернули из-за неподобающего поведения мужчины
Фото: NGSOFT IT/Pexels.com

Сотрудники авиакомпании обратились на помощью у пилоту воздушного судна. Он, в свою очередь, счел поведение пассажира угрожающим безопасности.

В результате самолет проследовал обратно к терминалу, где возмутителя спокойствия сняли с рейса. Сам мужчина отказался покинуть борт, поэтому пришлось вызывать полицию.

Даниэле обвинили в оскорбительном и хулиганском поведении и назначили ему штраф в размере $600. Мужчина не стал отрицать свою вину в суде.

Известно, что несостоявшийся пассажир работает в компании, которая занимается разработкой программного обеспечения. В Австралии он находился в командировке.

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Источник фото: Markus Mainka/Globallookpress Автор: Дарья Бегишева
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