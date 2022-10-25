Рейс из Сиднея на Гавайи пришлось задержать.

Информагентство Daily Mail сообщает, что неприятный инцидент произошел на борту самолета авиакомпании Hawaiian Airlines, который следовал из Сиднея на Гавайи.

Одного из пассажиров, 36-летнего Даниэле Де Матоса, по ошибке посадили в эконом вместо бизнес-класса. В ответ мужчина начал оскорблять бортпроводниц.

Когда Даниэле все же сопроводили на место, он сразу же заказал алкогольный напиток. Персонал попытался забрать бокал на время взлета, но мужчина вновь прибег к оскорблениям.

После этого пассажир начал пугающе пристально смотреть на стюардрессу, которая все таки конфисковала его напиток и начала проводить инструктаж по технике безопасности. А когда самолет наконец выехал на взлетно-посадочную полосу, мужчина потребовал у бортпроводников не смотреть на него.