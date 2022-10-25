Какие компании разорвали отношения с Канье Уэстом

За последние несколько недель ретейлеры, платформы социальных сетей, знаменитости, модные и развлекательные компании отказались от деловых союзов с рэпером Канье Уэстом.

В последнее время Уэст тянет за собой скандал за скандалом. Самым громким стал связанный с его демонстративным антисемитизмом. В эпизоде подкаста Drink Champs рэпер сделал множество возмутительных комментариев, которые вызвали реальные финансовые последствия для него и его партнеров по бренду. В том числе он сказал, что может себе позволить любые антисемитские высказывание, и «Адидас» все равно его не бросит. И выдвинул несколько антисемитских теорий заговора. Позже он пригрозил «устроить третью смертную казнь еврейскому народу».

Вот компании, которые разорвали с ним контракты.

«Адидас»

Компания решилась на этот шаг последней. Прекращение партнерства немедленно вступает в силу. В заявлении производителя спортивной одежды говорится, что он «не терпит антисемитизма и любых других разжигающих ненависть высказываний», а недавние комментарии Уэста были «неприемлемыми, вызывающими ненависть и опасными».

Продажи и производство его продукции под брендом Уэста Yeezy прекратились, как и выплаты Уэсту и его компаниям.

Разрыв произошел после очень сильного давления на компанию, в том числе изнутри нее. Как сказала директор по торговому маркетингу Сара Камхи, «Адидас» увольнял спортсменов за употребление стероидов и то, что с ними трудно работать, но не желает «осуждать разжигание ненависти, увековечение опасных стереотипов и вопиющий расизм со стороны одного из наших ведущих партнеров по бренду». Камхи добавила, что, пока «Адидас» не займет правильную позицию, она не будет поддерживать компанию.



The Gap

Уэст сам сказал, что у него не осталось «другого выбора, кроме как прекратить их сотрудничество», утверждая, что компания не открыла фирменные магазины Yeezy и не распространяла его товары, как планировалось, говорится в заявлении его адвоката. «То, как мы работаем вместе, чтобы реализовать это видение, не согласовано. И мы решаем свернуть партнерство», — сообщил Марк Брейтбард, президент и главный исполнительный директор бренда Gap.

Тем не менее вы все равно можете увидеть товары Yeezy Gap на сайте Gap. Ретейлер заявил, что существующие товары будут продаваться по–прежнему, включая предстоящие коллекции осенью и в первой половине 2023 года.

Инстаграм*

Социальная сеть (принадлежит компании Meta, деятельность которой в России была признана экстремистской и запрещена) удалила контент из аккаунта Уэста за нарушение политики компании. На его аккаунт также было наложено ограничение 7 октября. Хотя компания не уточнила содержание удаленных сообщений, Уэст поделился постом, который был раскритикован как антисемитский.

Твиттер

Уэсту пришлось вернуться в Твиттер (заблокирован в России) после почти двухлетнего отсутствия на платформе социальных сетей, но это тоже продлилось недолго. Твиттер заблокировал его аккаунт после антисемитского твита, опубликованного 8 октября. В твите, который позже удален, Уэст пригрозил «смертной казнью еврейскому народу».

Баленсиага

Антисемитские комментарии Канье также стали последней каплей для роскошного дома моды Баленсиага, который разорвал отношения в минувшие выходные. Ранее в этом году он сотрудничал с Баленсиага для создания невероятно популярной линии Yeezy Gap.

Агентство креативных артистов

Известное агентство по подбору талантов заявило, что Уэст больше не является его клиентом, сообщает CNN.

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